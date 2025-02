Oddone habló sobre inversiones, competitividad, estabilidad macro y el "camino quimérico" de gravar capitales en el exterior

“Uruguay tiene que crecer a tasas más aceleradas. Si no tenemos niveles superiores a los de los últimos 10 años -1% promedio anual- tenemos un problema . Es imposible sostener nuestro modelo de convivencia, que es caro porque tiene un rol estatal relevante en distintas facetas de las políticas públicas”, afirmó el viernes el próximo ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

“En Uruguay hay un núcleo duro de 9% de pobreza que atravesó todas las administraciones del Frente Amplio, del cual no hemos podido bajar . Ese es un desafío absoluto para un gobierno de izquierda. (…) No podemos seguir creyéndonos que somos una sociedad inclusiva y solidaria, si tenemos ese núcleo duro de pobreza, sobre todo pensando que mayoritariamente esas personas son niños”, dijo Oddone al comenzar su exposición.

POLÍTICA ECONÓMICA Arbeleche habló de "mejora" en resultado fiscal y reiteró que "no es necesario" subir impuestos

Tras una rápida introducción y ya en la ronda de preguntas, el economista recordó que en los últimos años el crecimiento de Uruguay estuvo “fuertemente asociado” a inversiones de grandes dimensiones que hoy no existen en el horizonte de corto plazo.

(…) No estamos esperando un proyecto de US$ 2.000 millones o US$ 3.000 millones que vaya a impactar en el corto plazo. Eso supone que vamos a tener que trabajar mucho en estimular la inversión doméstica y en estimular la captación de inversiones. En esto sí quiero ser enfático, para que uno sea atractivo en la captación de inversiones y el país logre crecer, la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable”, afirmó.

En ese sentido, Oddone habló sobre la necesidad de “procesar una mejora de la situación fiscal, sin apuro, pero con firmeza” a lo largo de todo el período de gobierno.

“¿Cómo planeamos hacer eso? Hay una permanente discusión sobre si vamos a aumentar impuestos, si vamos a bajar gastos. Nuestra idea es poner todo el énfasis en el crecimiento con el propósito de mejorar la recaudación y con eso mejorar la situación fiscal. Así que la estabilidad macro es la primera receta, donde el capítulo fiscal, la inflación y el empleo son las prioridades para el primer año de gobierno”, dijo.

“Mejorar competitividad, sin devaluar la moneda”

Oddone también sostuvo que Uruguay debe “mejorar” la competitividad, pero aclaró que nunca será “un país barato” por razones de escala y porque tampoco es “deseable” que lo sea.

“El desafío que tenemos es, cómo mejoramos la competitividad sin abaratarnos en el sentido de volvernos un país que seamos capaces de atraer inversión porque tenemos salarios baratos o porque tenemos condiciones de costos de funcionamiento baratos. Es una típica discusión que uno tiene con los inversores extranjeros”, apuntó.

“Lo que tratamos de transmitir siempre es que lo barato sale caro. Uruguay es un país de reglas muy estables, donde los contratos se cumplen, donde el Estado honra sus compromisos. Y eso es mucho más difícil de sostener en el tiempo que en un país donde hay oportunidades de ganga, pero que te cambia el gobierno, te cambian las reglas de juego y cuando quisiste acordar aquello que era barato se convirtió en algo extremadamente caro", dijo.

GjybG8IXcAAfZru.jpg Foto: redes Frente Amplio de Maldonado

Según el futuro ministro, el “camino” pasa por “mejorar la productividad”, en particular de la mano de obra. “Estamos en condiciones con las mismas personas, con el mismo nivel de empleo, de producir más de lo que hacemos, y eso requiere aspectos en el mercado laboral que hay que mirar. Ese es un aspecto que vamos a poner sobre la mesa de la negociación salarial”, adelantó.

Además, puntualizó que Uruguay está lleno de regulaciones redundantes y de aspectos que al empresario le “complejizan” su vínculo con el Estado en las que se debe trabajar para buscar mejorar la situación. También se refirió a otro aspecto “clave”, que es la conexión del mundo de los negocios con el mundo de la innovación.

“O sea, que mejorar la competitividad, no devaluando la moneda. Eso no es un camino que el gobierno del Frente Amplio vaya a promover, entre otras cosas, porque eso provoca un alza en la inflación y eso afecta a los salarios. Eso es lo que no queremos hacer”, subrayó.

Impuestos a grandes capitales en el exterior: “Esas historias terminan todas mal”

En otra parte de la charla, Oddone fue consultado desde el público respecto a si es posible gravar con impuestos a los “grandes capitales”, algo que ha asido planteado desde algunos sectores de izquierda en el último tiempo.

El economista respondió “que en Uruguay existe, sobre todo de gente que no conoce el tema, la idea de que hay grandes fortunas que podrían ser gravadas y que no son gravadas”.

“Eso no ocurre. Hay dinero colocado en el exterior, que es importante, pero eso, sáquenselo con peine fino, no puede ser gravado. Salvo que pretendiéramos cortar con la libre movilidad de capitales e impidiéramos que la gente sacara dinero al exterior. (…) Esas historias terminan todas mal”, dijo, y mencionó como ejemplo el caso de Argentina, y de experiencias ocurridas en Uruguay en los años 50.

“En una economía de libre mercado como es la nuestra es imposible que uno establezca restricciones de la magnitud que hay gente que cree que se pueden hacer. No puedo gravar los capitales que están colocados en bonos del tesoro o en acciones en EEUU de uruguayos. Lo que puedo hacer es, bajo ciertas reglas, a las personas que declaran IRPF gravar la rentabilidad”, añadió.

“(…) Por lo menos, mientras yo sea ministro, ese camino quimérico no va a ocurrir. Parte de la razón por la que yo estoy aquí y fui electo ministro de Economía es exactamente por eso. Para estar seguros de que vamos a hacer cosas con el foco en la gente, con un foco en la distribución del ingreso, pero sin ignorar que hay reglas de funcionamiento de la economía que Uruguay hace muchos años que tiene y que son parte de la estabilidad macro que hemos logrado. Mientras mi equipo económico esté a cargo de esto, y creo que vamos a estar a cargo en 5 años, este va a ser una prioridad”, insistió Oddone.

Vivienda Promovida: “tenemos una buena ley que hay que revisar”

Durante la charla abierta, el economista también se refirió al tema vivienda y en particular a la ley de Vivienda Promovida.

En ese sentido, afirmó que los “recursos son finitos” y que se debe decidir cuáles son las prioridades. “Tenemos una buena ley de vivienda promovida, cuyo uso parece haberse desvirtuado y tenemos que revisar”, dijo.

Desde su punto de vista, en el último tiempo, la vivienda promovida “se pareció más a una política de empleo que a una política de vivienda”. En su opinión, si bien fue algo que sirvió para mantener activa a la industria de la construcción en la pandemia y generar empleo de calidad, se debe revisar el concepto de “prioridad” de vivienda.

“Tenemos todavía aproximadamente 10.000 ranchos en Uruguay y en mi opinión, es donde nosotros debemos priorizar”, afirmó Oddone.