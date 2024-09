Stipanicic sobre Ancap y proyectos energéticos millonarios de privados: "Nos preocupa que no estamos preparados para el éxito"

A modo de ejemplo, habló sobre el proyecto de HIF Global por US$ 6.000 millones para producir combustibles sintéticos (e-fuels), a partir de la captura de CO2 biogénico generado en la planta de etanol de ALUR en Paysandú. La empresa pública deberá decidir el año que viene si ejerce su derecho a participar como socio, y en ese caso podría requerir unos US$ 1.800 millones.

Sobre la conveniencia de la participación de Ancap en este proyecto que, de concretarse sería la inversión más grande en la historia del país, Stipanicic ya había marcado su postura a inicios de este año cuando dijo a El Observador que no participar como socio de HIF Global sería "una tontería". Esas declaraciones fueron contrarias a la postura del subsecretario del Ministerio de Industria y Minería (MIEM), Walter Verri, quien había dicho en ese entonces que no era "aconsejable" que Ancap se involucrara como socio del proyecto.

image.png Firma del memorandum de entendimiento para proyecto de hidrógeno verde

Stipanicic también se refirió al proyecto de combustibles sintéticos de la alemana Enertrag en Bella Unión, y que prevé una inversión de otros US$ 1.000 millones. Hoy está en etapa de prefactibilidad y la decisión final de inversiones está programada para 2026.

En el caso de la exploración petrolera y de gas en el offshore, Ancap tiene adjudicado a empresas internacionales los siete bloques disponibles, con derechos a participar como socio en caso de declararse yacimientos, que varían entre 20% y 32%, según el bloque.

El presidente de la estatal dijo que “aunque no quiere decir que haya petróleo y gas” han “subido las probabilidades geológicas de tener un descubrimiento”. El primer pozo exploratorio está programado para 2027 por parte de la empresa APA Corporation.

Eventualmente, el ente también podría participar en negocios de hidrógeno verde en el mar cuando se presente un plan de desarrollo para una granja eólica. Hoy restan autorizaciones del Poder Ejecutivo para licitar cuatro bloques, posiblemente antes de fin de año. Aquí las decisiones primaria de inversión se darían entre 2028 y 2032.

ANCAP 2.png Fuente: Ancap

"En una matriz de riesgo, es un riesgo en rojo que hay que atender"

“La promoción de proyectos en los últimos años ha sido muy exitosa. En Ancap nos preocupa que no estamos preparados para el éxito. Si nada cambia no pasa nada, pero ¿qué pasa si estos proyectos se empiezan a concretar? Estamos hablando de algo cercano a los US$ 10.000 millones. En una matriz de riesgo, es un riesgo rojo que hay que atender, porque tiene una probabilidad de ocurrencia no despreciable y un impacto descomunal”, afirmó el jerarca en un taller con periodistas del que participó El Observador.

La idea global detrás del fondo que se busca crear es que Ancap pueda comercializar los derechos de participación que tiene asegurados en los distintos contratos, y que haya inversores que sean “los dueños de las decisiones” y “que corran el riesgo” en cada uno de los proyectos.

En ese sentido, añadió que la empresa trabaja con el Banco República para instrumentar un fideicomiso financiero que otorgue “gobernanza” a estas decisiones y que permita el acceso a capital, sin que el Estado tenga que asumir riesgos ni tomar deuda.

Semanas atrás el titular de Ancap había señalado a El Observador que su idea es dejar “encaminada una solución” para que el próximo gobierno tenga un instrumento que después podrá usar o descartar.

“Capaz que la decisión es no participar en nada, pero esa decisión es perder un derecho que tenemos y que vale mucha plata. Entonces, ahí es donde se abre un cruce de caminos: ¿protegemos esos derechos o los regalamos?”, se preguntó el titular de Ancap.