El nuevo Peñarol en básquetbol tras la salida de Jayson Granger: nuevo DT y nuevo líder

Su ayudante en Peñarol será Alejandro Muro, con quien viene trabajando desde sus primeros años en Macabi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BasketCAPuy/status/1810316930575724731&partner=&hide_thread=false ¡, !



Leonardo Zylbersztein es el nuevo Entrenador en Jefe de Peñarol. #VamosCarbonero pic.twitter.com/XhDkX7JMoR — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) July 8, 2024

Luciano Parodi y Martín Rojas las primeras altas

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio dio la noticia de la contratación de Zylbersztein antes del anuncio que hizo la cuenta de básquetbol del club.

En declaraciones al programa 100% Deporte que se emite por Sport 890, Ruglio también anunció las contrataciones de Luciano Parodi y Martín Rojas.

Parodi, base de 30 años, fue reclutado por Hebraica Macabi con el que fue campeón de Liga y luego emigró al exterior para jugar en Bahía Basket de Argentina, Dínamo Sassari de Italia, Corinthians, Franca y Minas Tenis de Brasil y Würzburg de Alemania.

Tras dos temporadas donde los desgarros le jugaron una mala pasada (en la primera igual pudo jugar, ser campeón y MVP del torneo), Parodi tomará el lugar de Jayson Granger quien tenía un contrato firmado por dos temporadas con opción a una tercera.

Ruglio destacó el trabajo de Gastón Diz y Santiago Sánchez, 1 y 2 del básquetbol de Peñarol, porque la rescisión del contrato de Granger no le costó a Peñarol un solo dólar.

El club había apostado muy fuerte por su contratación con un contrato mensual que rondaba los US$ 30 mil, pero en las finales contra Aguada, Granger no logró dar su mejor versión.

La otra contratación asegurada por Peñarol fue la de Martín Rojas, ala-pívot de Biguá con el que fue bicampeón de Liga en 2021 y en 2021-2022.

Mirá en esta nota la historia de Rojas que fue uno de los pocos jugadores de Biguá que Aguada no contrató para formar su equipo campeón con Santiago Vidal, Donald Sims, Diego Pena García, Victor Rudd y Luis Santos.

Dos que se quedan

Emiliano Serres, el mejor por escándalo de Peñarol en las finales con Aguada y también en la temporada, seguirá en Peñarol al igual que Ignacio Xavier.

Ruglio dio a entender que el club está buscando rescindir los contratos de Joaquín Osimani y también de Salvador Zanotta.

También afirmó que el club está abocado a la contratación de extranjeros y que el martes de la semana pasada recibieron un mensaje del agente de Donald Sims afirmando que este se va a quedar en Aguada.

Peñarol tuvo en la temporada que pasó el presupuesto más alto en la historia del básquetbol uruguayo: US$ 1.300.000.

Dos semanas atrás, Ruglio explicó en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva cómo fue evolucionando el presupuesto del básquetbol de Peñarol: “En la primera Liga (2021-2022) le asignamos 10 cuotas de US$ 40 mil además de los gastos del Palacio Peñarol y de la seguridad que eran US$ 600 mil al año. El segundo año pasamos a 10 cuotas de US$ 60 mil más US$ 250 mil para un total de inversión de US$ 850 mil. Esta Liga fueron 10 cuotas de US$ 70 mil, más unos US$ 300 mil en gastos y otros US$ 300 mil para organizar las dos etapas de la Liga Sudamericana".

Gerardo Rabajda, presidente de Aguada, dijo que el presupuesto de Aguada era entre un 50% y 40% inferior al de Peñarol. En las finales ganaron 4-1 por paliza.