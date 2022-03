Martín Rojas, la historia del jugador más evolucionado de la Liga Uruguaya

Martín Rojas fue futbolero de niño y gordito en sus primeros años de formativas de básquetbol. Sin embargo, hoy es uno de los talentos de Liga Uruguaya más evolucionados en los últimos tiempos y con una interesante proyección internacional.

Tiene 23 años, mide 1,94 metros y se desempeña como ala-pívot aunque en la última ventana de Eliminatorias Rubén Magnano lo utilizó como alero en la selección uruguaya.

Su rol en Biguá también va mutando de prestaciones exclusivamente defensivas a una mayor toma de decisiones en ataque, en un equipo que viene de ser campeón de Liga, que busca llegar al número 1 para los playoffs y que está en el Final 8 de la Basketball Champions League Américas desplegando un básquetbol de alto vuelo en ambos torneos.

FIBA

Basketball Champions League América: figura ante Minas Tenis de Brasil

"Estamos viviendo un momento divino. Nos tocó clasificar primeros en el grupo de la Champions que era algo soñado, y a la par estamos compitiendo en el torneo local peleando el primer lugar con Goes y disfrutando mucho con un grupo muy unido y de un club divino que nos brinda todo para estar cómodos", dijo Rojas a Referí.

"Sé que mi rol es principalmente defensivo, pero hoy en día trato de aprovechar un poco más los espacios porque se me ha abierto un poco más el aro. Pero sé que dónde más puedo dar es en defensa para marcar al jugador que me toque marcar y luego aprovechar esos espacios en ataque", reveló el ala-pívot que cursa su primera temporada como ficha mayor.

"El club ha cambiado mucho. El año pasado se terminó una obra impresionante y el club quedó espectacular. El básquetbol también cambió mucho. Hace unos años no me imaginaba compartir plantel con tres fenómenos como Pepo (Santiago Vidal), Donald Sims o Victor Rudd. Me entiendo mucho con ellos", explicó.

"Sims es un clase A, como jugador y como persona. Un hombre de familia, siempre positivo, siempre apoyando, dándole consejos a los jóvenes. Es una persona muy humilde para la capacidad de juego que tiene. Muchas veces vienen extranjeros que vienen mareados, pero Sims todo lo contrario".

"Victor es un mucho más reservado, muchas veces pasamos días sin intercambiar palabras, pero cuando tiene que estar, está. Está a otro nivel, es un jugador de nivel de Euroliga, siempre que tiene que aportar, aporta. A mí me corrige, a Luis Santos también, y a los más chicos. Siempre suma, aunque no maneja el idioma, como Sims", agregó Rojas.

Leonardo Carreño

Con Biguá gana cada vez más protagonismo

El miércoles 6 de abril, en el Maracanazinho, Biguá jugará contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Champìons, luego de ganar el grupo que compartió con Minas Tenis y Obras Basket.

"El objetivo es ir e intentar ganarle a Boca y después ver qué pasa. Sé que los presupuestos de los equipos brasileños son mayores, pero los presupuestos no desequilibran, confío más en las ganas y en el corazón que en la plata. Y eso lo intento implementar siempre. En lo local vamos por defender el campeonato, pero para eso todavía falta. Hoy estamos enfocados en recuperar a Iván (Loriente) de la lesión, en que Diego (Pena García) se ponga en forma porque estuvo parado 20 días por un desgarro y en recuperar a Victor de la sanción. Luego vendrán los playoffs", expresó Rojas a quien le queda contrato por esta temporada con Biguá y que anhela en el futuro dar un salto al exterior.

"Ahora estoy enfocado en todo lo que tenemos por delante con Biguá. Cuando termine la Liga voy a pensar qué hacer para el futuro", puntualizó.

Rojas viene de un hogar humilde. Creció en Pueblo Ituzaingó y de chico era fanático del fútbol. "Jugaba en el colegio y no me perdía ningún partido".

Sin embargo, en las visitas a su primo pasaban horas jugando al básquetbol en un aro que este tenía montado en la vereda de su casa. Como el primo iba a Marne, Rojas le siguió los pasos y ahí dio sus primeros piques con la pelota en preinfantiles.

Un vecino le sugirió ir a Biguá donde Alejandro Gava moldeaba a los mejores talentos locales. "La mayoría de las cosas que aprendí me las enseñó él", reveló.

Con Alejandro Gava de entrenador

Gava hizo que le consiguieran una beca en el club.

Cadetes de Biguá con Aníbal Baratelli de DT

"Vengo de una familia humilde, somos tres hermanos y mis padres se rompieron el lomo para que nunca nos falte nada. De chico uno no se da cuenta de esas cosas, ahora más de grande se valora mucho", contó.

El Pato campeón de la mano del Sapo Rovira

Fernando Rojas, su padre, fue golero. Inició su carrera en el profesionalismo atajando en Rentistas, Miramar Misiones, Progreso y Defensor Sporting para terminar su recorrido en el fútbol del interior.

De bebé en brazos de su padre, golero de Rentistas

Desde que pisó Biguá, Martín siempre destacó por su corpulencia física. Con un año de ventaja, ganó con la generación 1998 todas las categorías: cadetes, juveniles y sub 23. Jugaba con Alejandro Díaz, Martín Couñago, Facundo Grolla y Joaquín Jones.

Con su generación, la 1998, solo se les escapó un título (segundo año de juveniles) contra el Bohemios de Facundo Terra, Agustín Da Costa e Ignacio Xavier. Ahí jugaba con Hernán Álvarez, Sebastián Vechtas, Santiago Russi y Mauricio Arregui.

"Siempre era grande y el pesado, físicamente era gordito, hasta que mi padre consiguió que me atendiera con Edgardo Barbosa y a partir de ahí, con una dieta y trabajos físicos, pegué el cambio", explicó.

Edgardo Kogan fue un técnico especial en su carrera. El actual ayudante técnico de Magnano en la selección se hizo cargo del plante principal de Biguá en enero de 2015 y fue el que lo hizo debutar en primera.

"Durante un buen tiempo entrenar todos los días y ni pisar la cancha me dejaba un sabor amargo por el hecho de querer jugar. Pero tengo una familia que me apoyó mucho y mi padre siempre me aconsejó de que tenía que seguir trabajando para cuando me llegara la oportunidad. Es algo que valoro mucho, gran parte de lo que me ha pasado es gracias a mi padre que me enseñó a persistir hasta que me tocó entrar".

Faltaban un par de minutos, Biguá perdía por 20 contra Hebraica Macabi en cancha de Tabaré y Rojas tuvo así sus primeros minutos de relleno.

"Edgardo también me hizo debutar en el Palacio y en la selección", destacó Rojas.

En su primer playoff (Liga 2015-2016), perdió en primera ronda contra Defensor Sporting (3-1). Y cuando Kogan se hizo cargo de la selección, luego del primer ciclo de Magnano que terminó con la eliminación del Mundial de China 2019, lo llevó a disputar los Juegos Panamericanos de Lima donde fue la mejor figura del equipo en el único partido que ganó Uruguay, contra México.

AFP

Primer torneo con Uruguay: Juegos Panamericanos de Lima 2019

"Eso fue una motivación muy grande para mí carrera. Cuando jugué a ese nivel y vi que no desentoné lo disfruté mucho. Fue un torneo especial porque mi hermano y mi primo viajaron a Lima para ir a verme", recordó.

En la última ventana de Eliminatorias, donde Uruguay enfrentó de visitante a Brasil y Chile, Magnano le fue de frente: "No te quiero como 4-5, quiero que juegues de alero", le dijo. Rojas aceptó el desafío: "Tenía poco tiempo para trabajar aspectos del juego que demandan esa función como el manejo y el tiro, pero le dije que le diera con todo para adelante. Rubén es un tipo que te enseña todos los días, se aprende mucho con él".

"La enseñanza que más me quedó grabada fue cuando me dijo que jugar por tu selección es lo máximo, que hay que hacer todo por estar por la selección, salvo obviamente por casos de lesión", contó.

@FIBAAmericas

Con Nacho Xavier y Gianfranco Espíndola, la savia nueva uruguaya

Rojas en la selección: