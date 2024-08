Agustina Giovio, la voz que defiende a una Generación de Cristal, presenta su primer disco a sala llena

En esa franja del recuerdo en el que algunos eventos se aferran a la memoria rescata una imagen. Dice que tenía tres (o quizás cuatro) años cuando empezó a hacer ballet. “¿Viste cuando pensás en cuáles son las primeras cosas que te acordás de tu vida? Me acuerdo que iba a clase de ballet y ya decía 'en este lugar me siento distinta'”.

Desde la sala de ballet pasó a hacer danza escocesa, flamenco, tap, hip hop y cualquier ritmo que se cruzaba en su camino. Pero había algo en la musicalidad que quedaba en ella y llevaba de vuelta a su casa una melodía clásica y cuando empezó a imitar el canto lírico se enteró de que tuvo una bisabuela que era soprano. Quizás por ahí, dice, había una influencia.

Pasó la adolescencia entre prácticas de coro, competencias de danza y clases de comedia musical. A los 17 años armó una valija y se fue a Estados Unidos, impulsada por las voces que desde niña le habían dicho que en Uruguay no se podía y con el ticket de oro de una beca para estudiar comedia musical en uno de los escenarios más grandes del mundo: Nueva York.

“Era un nivel de disciplina que nunca había manejado ni en las clases, ni en mi casa, ni en la vida”, recuerda.

IMG_0916.JPG

Vivió cuatro años en los que estudió en la American Musical and Dramatic Academy, mientras trabajaba al mismo tiempo para costear el nivel de vida de una de las ciudades más caras del mundo, siendo desde babysitter hasta animadora infantil, y recorría castings para pegarla con el sueño americano.

“Crecí medio de golpe, pero era inconsciente y vivía en una película. Me choqué con un mundo adulto. Acá en Uruguay se sale desde muy chico, pero descubrí un poco más de la noche más pesada en Nueva York, más que nada en la industria donde te fomentaban a salir de noche porque había mucha gente con contactos. Moviéndome en un ambiente que fue un montón para la edad, pero como yo tenía esa inconsciencia lo procesé todo después, todavía sigo procesando ciertas cosas que a veces hasta me olvido que sucedieron".

En 2020 la pandemia golpeó al mundo y en ese reacomodo global Agustina Giovio volvió a Uruguay. “Al principio estaba odiada, no quería volver porque mucha gente me había dicho que en Uruguay es imposible vivir de esto. Mi agujerito de luz era irme. Igual siempre supe que yo iba a darlo todo. Si había un cupo en Uruguay para hacerlo, yo lo iba a hacer todo para tenerlo”, comenta.

"Soy una artista, soy cantante y compositora. Me gustaría que antes de juzgar cualquier cosa vayan a escuchar mis canciones, si pueden, si tienen tiempo el disco entero. Creo que más allá de la generación a la que pertenezcas vas a poder sentirte identificado en alguna parte. Quiero que la música hable por sí sola.

De los castings de Broadway y la participación en MTV volvió a Montevideo con la idea de continuar una carrera en la comedia musical. Actuó en obras infantiles, se presentó en Got Talent –el concurso de talentos de Canal 10– y encontró motivación en esa experiencia, empezó a formar una comunidad en redes sociales y actuó para la serie El Presidente. "No sé como terminé filmando una serie de Amazon Prime, viví una experiencia re linda. Conocí a uno de los actores que más admiro, que es Andrés Parra. Lo había visto como Pablo Escobar, que después actúe conmigo es una locura".

Ahora Giovio reconoce que desafió aquello que le habían pronosticado: “Desde que llegué, desde la pandemia, no he parado. Así que estoy súper agradecida”.

IMG_5155.JPG

Finalmente decidió lanzar su propia música. Fiera fue la primera. Una canción con la que no se identifica, una canción que suena como suenan las canciones de hoy en día o como suponía que le gustara a la gente. “¡Es muy difícil de borrar de Spotify!”, reacciona con humor cuando se entera de que todavía está online.

Pero esa canción, que ahora preferiría olvidar, está el inicio de una búsqueda de identidad que la llevó a un proyecto en el que se volcó a si misma. "No pensaba en quién soy yo y en toda esa búsqueda en la que hoy me encuentro mucho más profunda".

La voz de una Generación de Cristal

Agustina Giovio pertenece a esa generación nacida a las luces del nuevo milenio. La generación Z o zoomers. La generación a la que algunos mayores, quizás por incomprensión, desconocimiento o contraposición, se empeñan en llamar “generación de cristal”.

“Es la generación a la que pertenezco. Siempre me enojó un poco el hecho de que yo también estudié música, me gusta hacer música y disfruto igual que disfrutaban los de antes, sin embargo escuchaba mucho que ‘las generaciones de ahora no hacen música en serio’. Es un poco irónico: Sí, ¿saben qué? Esta es mi generación de cristal, bánquensela. Es de cristal porque somos transparentes, porque nos estamos mostrando cómo somos, porque decimos todos los tabúes que antes no decían. Es un poco revolucionario”, reflexiona.

"Siento que mi misión es componer y sacar canciones con letras con las que la gente puede identificarse"

Un disco, nueve canciones, en las que la joven artista defiende "a muerte" a su generación. Aunque también, espera, puede ser un puente con los que la critican. Es, también, su carta de presentación: "Esta es mi forma de comunicarme. Creo que la gente que escucha mi música hoy en día puede distinguir cuando una canción es mía o no, más allá del instrumental o del género, por la letra. Quería que tenga mi personalidad plantada y también que sea un disco conceptual. Quería que eso sea un proyecto personal, un disco que me represente a mí, que tenga mi voz, mi identidad".

Embed

Generación de Cristal es un disco que aborda temáticas generacionales en el camino. Algunos de esos temas que, según dice, los hace más trasparentes. Esos tabúes que los más jóvenes han ido liberando, como la atención a la salud mental.

“Es algo que hasta a mis propios padres les incomoda que hable del tema y ahí noto cuán callados ellos tuvieron que ser sobre su salud mental, porque yo he salido en entrevistas hablando de que tuve y tengo ataques de pánico, que he tenido depresión, y lo ven como algo frágil. Pueden pensar lo que quieran, pero ya el hecho de hablar de estos temas es bastante valiente de nuestra parte”.

Giovio afirma que ese sería su mensaje si alguna vez la gente la iba a escuchar. "El mensaje de que somos varios que estamos en la misma, y que no es tan grave ni tan problemático".

Ahora se aleja ahora de lo que no le es propio y explora la sonoridad y la estética del punk pop de principios de los 2000 para fusionarla en su primer disco. “Siempre fue la música que yo escuché recreativamente, más allá de mis estudios. Venía estudiando comedia musical, partituras, solfeo, todo bastante estricto, y mi refugio era escuchar bandas como Avril Lavigne, Green Day, Blink 182. Me encanta, porque era más descontracturado. Siempre quise meterle un toque de eso. Esa personalidad volvió a mí más grande, como nostálgicamente, y me gusta ponerlo en mis temas".

Siento que pelié mucho por mi lugar. Y lo doy todo por estar a la altura.

Sin embargo, comenta que no fue sencillo agregar ese en su música. "En la música pop a la mujer se le valora mucho más. Para que la mujer sea respetada en el rock tiene que ser o tener una personalidad determinada, no mostrar nada de fragilidad, y es extremadamente complicado. Hoy en día hay gente que me pregunta y no me animo a decir tengo elementos del rock, del punk, llámenle como quieran. Respeto a las bandas de rock que la rompen y la rompieron, pero siempre fue difícil ser respetada como mujer en esos ambientes".

“A veces siento, y entiendo que hay gente que no va a estar de acuerdo, que para ser una mujer y que te respeten tenés que romperla 10 veces más que un hombre".

Embed - Agustina Giovio - Generación de cristal (Video Oficial)

Además de componer y producir sus canciones, dirige sus propios videos musicales. También desarrolla un estilismo propio, una forma de expresión estética que deja salir lo que considera su versión "más pura".

"El arte siempre fue mi excusa de 'acá voy a ser yo'. Entonces cuando yo esté haciendo mi música voy a vestirme como yo quiera y nadie me va a decir nada. La gente terminó entendiendo que en realidad soy yo y que soy así todo el tiempo, porque al principio me decían 'este es tu personaje cantante'. Pero yo sé que soy yo y que esta es mi versión más pura".

Alienígena, Yerba mala, Unos y ceros. Con colaboraciones con otros artistas generacionales como Luana Persíncula, Facundo Balta y Jaz Carrizo, Agustina Giovio armó un disco que reúne a algunos de los exponentes de esta nueva generación de artistas. “La palabra para describir esta nueva generación y esta nueva escena que hoy en día está re fuerte, y que se viene cada vez más fuerte, es la fusión. Es una generación que viene a fusionarse, a no poner tantas etiquetas de géneros musicales”.

La banda: Emiliano Perez Saavedra en la batería, Franco Dalba en la guitarra , Nicolas Vellozo en el bajo y Clara Hill en la segunda voz.

Desde que lanzó su carrera solista, subió escenarios como el Cosquín Rock –tanto en Argentina como en Uruguay–, el America Rockstars o el Durazno Rock. También cantó como artista invitada en los shows de músicos como María Becerra, Emilia Mernes, Tan Biónica, Wos, Aitana, Tiago PZK, Cazzu o Cruzando el Charco.

El próximo jueves 8 de agosto, a las 21:00, Giovio presenta Generación de Cristal con un espectáculo en Magnolio Sala con entradas agotadas. El primer espectáculo que lleva su nombre.

Embed - Agustina Giovio - Makina Fanatik (Video Oficial)

“Lo primero es pánico", dice ante la pregunta de qué siente a las puertas de su primer show. "Al principio me siento con un productor y me dice ¿cuántos tickets cortas? No puedo contestar la pregunta, no tengo idea", recuerda.

En el momento en que se vendieron las primeras 50 entradas fue cuando le "cayó la ficha". El número se fue duplicando, hasta que todos los asientos de la sala se vendieron. "Miraba quién las compraba, porque es todo bastante independiente y estoy en la producción del show, y no conocía a nadie. Yo decía 'pero no son ni mis amigos ni nadie, no conozco a esta gente'. No entendía cómo gente que yo no conocía iba a pagar una entrada para verme a mí".

"El universo me está escuchando o trabajé tanto que se está notando, no sé cuál de los dos". Quizás sean las dos. Pero si algo es claro, es que Agustina Giovio está levantando su voz.