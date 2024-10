Alaska habló del momento más difícil de su vida: "murió mi perro y eso fue el detonante"

"Capaz que otras personas de mi edad estudiaban y solo hacían eso y no estaban expuestas. Siempre lo manejé bien, pero el año pasado pasaron ciertas cosas en mi vida y colapsé. Colapsé totalmente. Y la gente de mi entorno se daba cuenta pero a veces a que más le cuesta darse cuenta es a uno mismo", narró Alaska.

"Después vinieron malas decisiones, tuve depresión, empecé terapia, hasta el día de hoy tomo medicación, que es algo medio tabú y no se habla mucho de eso, porque capaz te ven en Instagram y dice 'tiene la vida perfecta, vive viajando', pero el año pasado estuve al borde", agregó.

La influencer contó que en medio de ese proceso llegó a plantearse dejar su trabajo por primera vez en su vida, aunque reconoció que "nunca dejaría de hacer esto porque amo lo que hago".

"Necesité decir bajo un cambio y estuve meses como que desaparecí del mundillo de las redes y me lo tomé para mi, para estar mejor. Capaz si no lo hacía hoy estaría peor, o me habría hartado y capaz hoy estaba haciendo otra cosa. Hay que saber parar y darse cuenta cuando frenar un poco", concluyó.