Cruzando el Charco: "En Argentina la gente viene a vernos para salir del quilombo de la calle y de las noticias"

Este viernes 13 de diciembre llega una vez más a Uruguay, esta vez al Teatro de Verano. Antes, Lago y Piscitelli hablaron con El Observador sobre transitar varios géneros musicales, compartir la escritura con otros artistas, cómo fue reversionar la canción Por qué de Floricienta para el Cris Morena Day y sobre las ganas de incursionar en la plena “para poder meter algo en la banda”.

En Esencia hay distintos estilos musicales. ¿Cómo surge esto de, dentro de un mismo disco, explorar distintos estilos?

FL: Un poco la esencia de la banda es esa. En cada disco tratar de transitar varios géneros, varios estilos. Tratamos de que todos los discos siempre tengan una balada, un rock, un candombe, una cumbia. Quizás en este disco sumamos un nuevo estilo que no veníamos haciendo que es el cuarteto, en una canción que se llama El Verano que grabamos con La K’onga. Y también tiene la particularidad de tener varios amigos este disco, como Chano, La K’onga, Nahuel Pennisi, el “Pelado” (Gustavo) Cordera, Facundo Soto. Varios de ellos también participaron escribiendo. En el caso de Chano, Nada nace la escribimos juntos, y con el “Pelado” Cordera hicimos Dueños del ritmo.

Embed

¿Cómo es componer juntos? ¿Lo proponen ustedes o nace en conjunto a la hora de elegir la colaboración?

FL: Es algo totalmente nuevo. No lo veníamos haciendo y fue una experiencia muy bonita. En el caso del “Pelado” Cordera, él vive acá en Uruguay y pintó por WhatsApp. Arrancamos hablando de algunas palabras uruguayas, le conté que estaba haciendo un diccionario de palabras argento-uruguayas, desde "championes", "ta", "bo", "demás", "salado". Montonazos. Y me dijo: “¿por qué no hacemos una canción que tenga un poco de eso?” Y terminamos hablando de dos amigos que uno está de cada lado del río. Con Chano fue en persona. Fui a la casa y empezamos a escribir juntos. Después llevó años terminar esa canción, hasta que en este disco terminó entrando. Es algo muy bonito compartir la escritura con otros artistas.

Hablemos de Por qué, la versión que hicieron de la canción de Floricienta. ¿Cómo surgió reversionarla? ¿Se lo pidieron desde Olga o fue idea de ustedes?

NP: Lo llamaron a Fran para participar en el Cris Morena Day y le dieron a elegir algunas canciones. Había una oportunidad y un riesgo muy groso ahí, porque nosotros venimos de otro lugar, de otro palo, no pertenecemos al mundo Cris Morena. Entonces claro, yo lo veía, estábamos en camarines justo antes de salir a actuar y creo que hizo 450 kilómetros en 5 metros de ir y venir, porque realmente podía salir muy bien o muy mal. Y la verdad que salió súper bien. Cuando bajó del escenario la recepción fue increíble, incluso de nosotros mismos, que capaz somos los más críticos cuando él está solo y nos toca verlo de afuera. Esto fue como: "Amigo, chiquita la dejaste". Un montón de gente mirando y creo que fue Migue (Granados), ¿no?

FL: Sí, Migue nos dice: "Che loco, salió buenísimo, está la audiencia full, el rating. Grábenla con la banda". Y así fue que después de que nos dio el permiso Cris Morena grabamos la canción, hicimos el video y ya forma parte de la lista de temas de los shows en vivo.

Embed - POR QUÉ - Cruzando El Charco

La canción explotó. Las redes también y en el momento fue tendencia.

FL: Fue algo muy loco. Fue tendencia y súper viral. Podría haber salido mal y ser tendencia para mal, pero realmente salió todo muy bien. La verdad fue un golazo y, hoy te digo, disfrutamos mucho de hacer esa canción en vivo. Queremos ver qué pasa acá en el Teatro de Verano.

¿De dónde sacan inspiración, o de quiénes?

NP: Es la vida. Parece medio simplista, pero la realidad es que te pasan un montón de cosas y nosotros estamos muy atentos. Cualquier cosa se puede transformar en una nota de voz, en una frase, en una palabra, en algo que nos llama la atención. Por suerte eso hace que trabajemos bastante en la imaginación, entonces de repente se nos ocurren historias. Esto no solo sucede para las canciones sino que después pasa a veces para los videos o para las escenografías. Yo creo que el artista hoy por hoy necesita estar atento y poder capturar eso rápidamente para tenerlo. Después llega un momento de orden, de “tengo esta frasecita, tengo esta melodía” y hacer la canción es eso. Pero hablamos de todo. Te das cuenta que es la vida porque las canciones hablan de amistades, de la noche, del día, de los amores, de los desamores, de ser parte de una familia, de tener a alguien, de no tenerlo más. Eso está muy ahí. Me parece que también es por eso que la gente puede absorberlas, porque es algo que te puede pasar a vos, que me pasa a mí, que le puede pasar a cualquiera cualquier día de su vida.

¿Cómo definirían la relación de Cruzando el Charco con el público uruguayo?

NP: Uruguay nomá (risas).

FL: Tenemos una relación muy linda. Ya venimos hace varios años. Arrancamos viniendo a un lugar que se llama Bluzz Bar para 50 personas y después de eso hicimos La Trastienda, el Montevideo Music Box y La Sala del Museo, y siempre nos reciben muy bien. No sólo acá en Montevideo sino también en Punta del Este. Hemos recorrido bastantes lugares y siempre somos muy bienvenidos, así que estamos súper agradecidos con el público uruguayo.

cruzando el charco banda Prensa Cruzando el Charco

¿Cómo es el vínculo con la música uruguaya? ¿Hay algún género que les llame la atención y que quieran explorar?

NP: Todos (risas).

FL: Sí, justamente. Hemos laburado con No Te Va Gustar, con Matías Valdés, con Los Fatales. A mí me gustaría mucho empezar a incursionar sobre el ritmo plena. Porque hemos hecho cumbia, cuarteto, candombe, merengue pero todavía no hemos hecho plena y todavía no termino de entender exactamente bien la clave de la plena. Quiero empezar a incursionar y ver si podemos meter algo de plena en la banda en algún momento.

También trabajaron con Agarrate Catalina. ¿Cómo fue eso? ¿Fue un interés por incursionar en la murga o fue más por querer colaborar con ellos?

NP: Lo hicimos con murgas de estilo uruguayo en Argentina. Me acuerdo del primer o segundo Atenas (La Plata) que de repente metimos una murga de 15 personas en el escenario y no podíamos creer, éramos 25 personas. Impresionante. Y como nosotros ya tenemos algunos candombes con gustito a murga, como que eso estaba ahí. Con La Catalina tenemos un vínculo de cierta amistad y laburan con gente que labura con nosotros, entonces estaba todo muy cerca. Cuando hicimos Barrio, que es la canción que tenemos con La Catalina, era como “ta, es un candombe-murga como los nuestros, ¿quién va a venir?” y cuando surgió la posibilidad de hacerlo con La Catalina saltamos de lleno ahí. También participa (Hernán) Casciari en esa canción, entonces hay una ensalada de gente re mil piola. Con los chicos después nos cruzamos un par de veces en La Plata que fueron a tocar allá, terminamos de copas en algún barcito, explorando un poco más también la amistad, que es algo re lindo que tiene la murga en general.

¿Cómo es hacer música hoy dentro del contexto social, político y económico que está pasando Argentina?

FL: Sabemos que la gente hace un esfuerzo enorme para ir a vernos. Hoy en día hay mucha propuesta de espectáculos, no solo musical sino teatral y demás. Entonces por ahí en un mismo mes ves que tocan cinco o seis bandas y cada vez que nos eligen estamos muy agradecidos, porque sabemos que es un esfuerzo enorme dejar de ir a ver otra banda y sacrificar muchas cosas para ir a vernos. Sabemos que está muy difícil en Argentina la cosa, así que siempre muy agradecidos.

¿Y eso los impacta a ustedes de alguna forma a la hora de trabajar?

NP: Sí, siempre. Así como a cualquiera le impacta en la canasta básica, en el alquiler o en todas las cosas. Hoy la economía argentina está sufriendo muchísimo y a nosotros también nos impacta porque la forma que tenemos de producir es invirtiendo guita, alquilando estudios y cuando todo se infla, todo se infla, y no es que de repente nosotros tenemos más guita. Al revés, el poder adquisitivo disminuye. La crisis económica afecta a todos los medios de producción y nosotros no podemos escapar. Lo que sí tratamos de estar haciendo permanentemente es seguir produciendo, como sea, al costo que sea, porque creemos que es la forma de mantenernos a flote y mantener un buen semblante, porque sabemos que cuando la gente viene a vernos también viene un poco a salir de ese quilombo que es salir a la calle, ver las noticias y todo lo que pasa habitualmente en el país. Esperamos que pronto se revierta la situación.