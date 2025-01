De las botas pioneras a la moda inclusiva: el camino en la industria del diseño de Ricky Sarkany y Caro Criado

"Cuando pensamos en la prenda, pensamos en una prenda para todos los cuerpos. Es un poco nuestra marca, es bastante comercial, si bien es de nicho. Igualmente, yo pienso en la prenda y lo que más me importa es que se lo pueda poner cualquier persona. Obvio que para eso también hacemos vestidos a medida, que ahí sí es donde me doy el lujo de realmente pensar en qué quiero hacer para esa persona determinada y ahí le meto todo el foco", dijo Criado en Backstage.

En ese sentido, Sarkany habló sobre los primeros fracasos de su padre en Argentina, intentando introducir en el mercado las botas y las sandalias para mujer. "Todas esas barreras que fuimos pasando, en nuestra filosofía está el por qué. Y la respuesta es por qué no. Y solamente nos va a dar la respuesta final la gente. Entonces, si no lo intentamos, no lo vamos a lograr nunca. Había un jugador de hockey sobre hielo llamado Wayne Gretzky, una especie de Leo Messi o Maradona, el hockey sobre hielo, él decía, me pierdo el 100% de los goles cuando no tiro al arco. Y la verdad es que hay que ser protagonista, hay que tomar ese protagonismo y hay que hacerlo. Obviamente cuando uno lo hace, corres riesgo, sin duda, de la crítica. Y esa crítica te va a hacer mucho más potente, porque es mucho más fácil volver de un error que de la ignorancia", explicó.

Durante la entrevista, también se refirió al duelo de perder a su hija mayor, Sofía Sarkany, tras una enfermedad y a una semana de ser madre.

"Yo tengo que explicar, no sigue la vida, es otra vida. No es mucha gente la que pierde los hijos. Lo normal es que los papás nos dejen a nosotros antes, es la ley de la vida. Y cuando pasa eso, uno nunca es lo suficientemente grande para no sentirse como un chico cuando pasa eso. Y uno no está preparado para esto. La verdad es que cuando pasó, estuvieron mis hijas con Sofía en sus últimos momentos, y cuando vienen caminando dicen fue hermoso. Y yo les decía, ¿pero qué hay de hermoso? ¿Pero qué pasó? Fue hermoso, fue hermoso. Y hay distintas formas de vivir las experiencias. Yo sigo sin entender lo que es hermoso. Pero a mi edad, si algo voy a querer, es que cuando me pase, me encantaría que fuera hermoso y tener a toda la gente que me ama y que quiere ir alrededor mío. Y el tiempo no se mide en años, no se mide en días, no se mide en taza de café, se mide en momentos. Ella fue tremendamente millonaria en cuanto a momentos y alegrías y haber podido desarrollar todo lo que quiso desarrollar y haber tenido su bebé y haberse casado y haberse hecho un montón de cosas. Y obviamente yo sigo sin entender las razones por las cuales se fue antes", dijo Sarkany.

