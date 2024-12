Doble Programa Wrapped: lo que nos llevamos del 2024

TELEVISIÓN Nacho Álvarez habló sobre el final de Santo y Seña: "No descarto presiones, pero no tengo forma de decir que las hubo"

En nuestro caso, el resumen va a incluir todas las ramas del entretenimiento y la cultura. Y no esperes solo películas, libros, series o discos. En este wrapped también podés toparte con una figura que nos fascinó o ese producto de internet que no pudimos dejar de ver.

Así que bienvenido al Doble Programa Wrapped de 2024. Y como siempre, nuestras casillas de correo están abiertas para que nos cuentes cuáles fueron tus eventos, obras o consumo cultural favorito del año que se despide en pocos días.

El disco que no paramos de escuchar

unnamed (6).png

Ya que hablamos de Spotify, empezamos con las que fueron nuestras obsesiones musicales de este año. Los datos de la plataforma no mienten, y uno de los discos nuevos que más escuchamos fue Plata, de Eté & Los Problems. Un disco de canciones marinas (y marineras) que tiene esa intensidad épica que tan bien le sale a la banda, y que encima está salpicado de canciones hermosas y potentes como ¡Ay, amor!, Ismael o Nubes. Y encima, una canción de amor maravillosa como Arariyo, que bien puede meterse en el canon de canciones uruguayas ambientadas en las fiestas de fin de año.

Embed - ETÉ Y LOS PROBLEMS - Arariyo

Nafta también estuvo entre los discos que no dejaron de sonar en nuestros auriculares. La banda argentina que experimenta con el soul rioplatense lanzó su segundo disco, junto a una breve película nacida de sus canciones, con temas como Hasta que te vas o Monumento para cantarle a una cotidianidad que se siente muy nuestra.

unnamed (32).jpg

El posicionamiento del disco en nuestras listas del año sin duda tiene que ver con el despliegue escénico de la banda en varios escenarios montevideanos este 2024.

Embed - Hasta Que Te Vas

Otros discos que “gastamos” fueron Por cesárea, del argentino Dillom (que canción increíble Cirugía), el tercero de Alucinaciones en familia (destacada Las canciones se terminan como punto alto), Agua viva, de Inés Errandonea, Candombe, de Julieta Rada, y Ahora después, el regreso de Franny Glass.

unnamed (31).jpg

No te vamos a mentir, el Tiny Desk de Ca7riel y Paco Amoroso que obsesionó a Internet también sonó sin parar en los celulares, las casas y hasta en la redacción de El Observador. Los arreglos que logró el dúo porteño para su presentación en el ciclo norteamericano le imprimieron una nueva (y más adictiva) vida a las canciones de su primer álbum en conjunto, Baño María.

Embed - Ca7riel & Paco Amoroso: Tiny Desk Concert

Hablando de discos, este año la colección que se llama, justamente, Discos, de la editorial Estuario llegó a los 25 volúmenes, un hito para un trabajo muy interesante de rescate y reflexión sobre álbumes clave de la cultura rioplatense, y un material muy útil para un país que a veces es un poco desmemoriado con sus artistas. En esa línea, el rescate también los libros Uruguayan locos, que repasa los inicios del hip hop en el país, y también Criaturas del pantano, que se enfoca en el casete del mismo nombre que reunió a buena parte del under montevideano de los ‘90.

Los descubrimientos del año

A esta altura, el premio Nobel es más una herramienta para acercar y facilitar el acceso a autores no tan conocidos que otra cosa, y este año pasó con la surcoreana Han Kang, que fue uno de los hallazgos del año, sobre todo con su obra más conocida, La vegetariana.

unnamed (30).jpg

El 2024 también trajo las páginas de la japonesa Sayaka Murata y su increíble La dependienta, y a nivel local, el descubrimiento de Eugenia Ladra gracias a su primera novela, Carnada.

A nivel musical, un hallazgo del año fue la cantante uruguaya Charlie, que si bien ya tenía música publicada, este año estrenó su disco Microondas. Canciones frescas, divertidas y con una peculiar energía generacional.

Embed

¿Terror? ¿Comedia? ¿Sátira? ¿Fantasía? ¿Un poco de todo? La sustancia se estrenó en cines allá por setiembre (ahora está disponible para ver en la plataforma Mubi) y revolvió estómagos, sacudió espectadores y generó un impacto tal que, de hecho, la hizo seguir en cartelera hasta hace muy poco. Su directora, la francesa Coralie Fargeat, ya había llamado la atención con Revancha (está en Netflix), pero con esta película que critica los estándares de belleza y la obsesión con el cuerpo y la juventud que domina esta época se ganó un lugar entre las confirmaciones del año, además de devolver a los primeros planos a Demi Moore, y de generar una película que queda resonando bastante después de que corren los créditos.

unnamed (29).jpg

La Chimera (ahora en cines) fue otra de las maravillas cinematográficas del año. Una película literalmente encantadora sobre una obsesiva búsqueda de un amor perdido, de una fortuna económica y de la salvación en la campiña de Italia durante la década de 1980.

Y del cascoteado cine argentino llegó Cuando acecha la maldad, toda una joya del cine de terror de este año. Una película macabra y malaleche, tan memorable por algunas imágenes asquerosas que dejó quemadas en las retinas como por el tono casi paródico que alcanza en algunos momentos. Está en Netflix.

unnamed (28).jpg

Shogun apareció allá casi a mediados del año como una esperanza en las plataformas de streaming. La serie que recrea la historia sangrienta pero bellísima de Japón se convirtió en una de las joyas del contenido seriado y al mismo tiempo saldó una deuda cultural, 40 años después del estreno de una primera versión televisiva extremadamente occidental.

La serie Hacks fue a su vez una de las series del año. La comedia sobre comediantes llegó a su mejor temporada hasta el momento y develó una nueva capa en la interpretación de Hannah Einbinder, que luego lanzó su primer unipersonal Everything Must Go en HBO.

Siguiendo el tono de la comedia, un descubrimiento a destiempo: Kevin Can F**K Himself. La serie entró este año en la plataforma de Prime Video como una sorprendente novedad, aunque se estrenó originalmente en 2021, mezclando el clásico formato televisivo de las sitcoms con momentos de oscuridad y dramatismo cuando Allison (Annie Murphy) empieza a replantearse su matrimonio con Kevin (Eric Petersen) y el sentido que ha tomado su vida.

Personajes inolvidables

unnamed (27).jpg

La sociedad de la nieve se estrenó en cines a fines de 2023, pero la llegada de la película a la plataforma, su campaña para los Oscar y el fenómeno que se generó en torno a la película y a la Tragedia de los Andes estuvo centrado también en buena parte en Enzo Vogrincic, cuya cara pasamos unos cuantos minutos mirando durante estos doce meses.

El actor, prácticamente un desconocido fuera del circuito teatral hasta el estreno del filme de J.A. Bayona, se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana, generando escenas de éxtasis que no son comunes para un artista uruguayo, y que todavía, a un año del estreno de la película, se siguen generando, por más que con la Copa América, Manuel Ugarte haya desplazado en parte su rol como receptor de suspiros y memes en las redes.

Además, su cara copó tapas de revistas, pasarelas de moda y la campaña que hizo para la grifa española Loewe puso su imagen hasta en pleno Tokio. Más allá del fanatismo y del salto en popularidad, Vogrincic se convirtió en un actor a seguir, y por lo pronto, está cerca de protagonizar una obra para la Comedia Nacional, además de tener un papel en cine ya entre manos.

unnamed (26).jpg

El 2024 también fue el año de las pop girlies. Taylor Swift se consagró como una de las artistas más recaudadoras del mundo y encabezó la planadora que fue el Eras Tour que acaba de terminar. Charl XCX se convirtió en un fenómeno viral con su disco Brat, una mezcla interesante de los clubes under de londres y la masividad mainstream que pintó todo de verde manzana. Sabrina Carpenter se posicionó como la heredera de Taylor, con canciones chiclosas pero con una cuota de humor y sátira. Más acá Emilia Mernes se posicionó como la artista más escuchada de los uruguayos y el fin de semana pasado deplegó un arsenal con referencias pop de los 90 que lo explicó todo, mientras María Becerra pasó por Uruguay para cantar ante más de 20 mil personas al mismo tiempo que su carrera se vuelve internacional.

unnamed (25).jpg

Después de diez años, Sir Paul McCartney vino a visitarnos de nuevo. Y como sus dos anteriores presentaciones en Montevideo, fue magia pura. Tres horas de show que fueron no solo un pico de felicidad y emoción, sino que también dejaron algunos momentos históricos, como la primera interpretación en vivo de Now and Then, la última canción de los Beatles. Paul prometió volver, pero por lo pronto, dejó como una de las marcas del año este espectáculo, que fue el más destacado de entre las visitas internacionales que hubo en la ciudad en este 2024.

Mientras tanto, en Hollywood, hay un grupo de uruguayos que siguen haciendo de las suyas, y este año volvieron a llamar la atención. Fede Álvarez, que hace una década se estableció en Los Ángeles, firmó Alien: Romulus, la película más reciente de la saga del xenomorfo baboso, que fue celebrada como un regreso a las raíces de la serie, y que más allá de repetir algunos de los pasos de las primeras películas, cosechó elogios y un buen desempeño en taquilla. La película, que está guionada por Álvarez y el también uruguayo Rodo Sayagués, está nominada a un Globo de Oro, y está en carrera por alguno de los Oscar de las categorías técnicas. El director tuvo además su invitación este año a sumarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que entrega el Oscar, y que es prácticamente el certificado no oficial de que ya está consolidadísimo en Hollywood.

La temporada de la Comedia Nacional fue marcada por obras como Madre Ficción y Todos Pájaros, pero fue el festival Un poco de belleza por favor en homenaje a Levón el que se desplegó como un hito de la cultura en la ciudad. La expansión de la Comedia Nacional, marcada por la dirección del dramaturgo Gabriel Calderón, se ha convertido en uno de los hechos culturales más interesantes de los últimos tiempos. Teatro en la calle, en los barrios y hasta en el interior del país.

unnamed (24).jpg

Circe Maia se convirtió, a sus 91 años, en una de las figuras uruguayas más destacadas del año después de recibir el premio García Lorca en España. Pero es un libro pequeño y anecdótico el que nos conmovió este año. Un libro difícil de encontrar entre la extensa poesía de la uruguaya. En Un viaje a Salto, relata desde el punto de vista de una madre y su hija la noche en la que se subieron a un vagón oscuro para poder ver durante un par de horas a su esposo y su padre, respectivamente, detenido por las Fuerzas Armadas.

unnamed (23).jpg

Allá por mayo, Jaime Roos se subió por última vez (al menos por ahora) a un escenario. Sin descartar un nuevo regreso o un retiro permanente, el músico cerró la temporada que empezó con aquel memorable show en el Estadio Centenario en 2021 con una seguidilla de diez presentaciones en el Auditorio Nacional del Sodre. Una serie de shows que fueron tanto una celebración de su carrera como una muestra de su influencia cultural, del impacto que generan sus canciones y en el que se lo vio muy feliz sobre el escenario, junto a una banda impecable.

unnamed (22).jpg

Con esto terminamos nuestro repaso del 2024. Te recuerdo nuevamente que podés escribirnos a esta dirección (para Carla) y a esta otra (para Nico) con cualquier comentario, recomendación o tu propio repaso del año que quieras compartir con nosotros.

Nos encontramos en la próxima edición de Doble Programa. Gracias por tu lectura.

Y si no nos vemos, felices fiestas.