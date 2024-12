Doce libros (y un bonus track) que me llevo del 2024

Ahora tengo 30, casi 31, soy oficial y etariamente un adulto, y tengo la potestad de decir que desde los últimos años diciembre me abruma. Es un mes intenso, cargado de cosas, y el humor general transita entre el desinterés, la furia y el laissez-faire. Por suerte todavía puedo decir que, como antes, cuando el último estertor del año me generaba cierta ilusión, algunas cosas me siguen gustando. Por ejemplo: