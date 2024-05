El cruce entre Martín Sarthou y una periodista uruguaya-israelí por dichos del profesor acusado de "sionista"

Sarthou tomó ese fragmento de la entrevista y en su cuenta de X escribió "(el primer ministro israelí Benjamin) Netanyahu dijo en marzo que Israel eliminó a 13.000 terroristas de Hamás con una tasa de 1 a 1.5 civiles asesinados por cada terrorista. ¿Entre 13 y 20 mil civiles asesinados? No señor, no son daños colaterales, son asesinatos sistemáticos indiscriminados ".

La respuesta de Jana Beris a Martín Sarthou

El comentario de Sarthou motivó la respuesta de la periodista uruguaya-israelí Jana Beris, también en esa red social. "Martín, veo que tras un intervalo en Nacional, has vuelto a las andanzas de ver cómo mejor demonizar a Israel", lanzó Beris, en referencia a la etapa del periodista como responsable de prensa de ese club deportivo.

"Sin minimizar en absoluto el valor de cada vida civil perdida, que nada me alegra, los números no son los que cuentan la historia de este conflicto entre el bien y el mal. Sí, así nomás lo defino, entre el bien y el mal. Porque lo que hay acá es un país democrático al que sus enemigos trataron de hacerle la vida imposible y de destruirlo desde que fue creado, defendiéndose de un ataque terrorista salvaje sin precedentes en la historia del mundo libre", agregó la periodista.

Esta guerra es el ineludible intento de un país que santifica la vida, por poder seguir viviendo sin tener a nazis en su frontera, para poder garantizar que Hamas no puede volver a perpetrar otras masacres, tal como ya dijo que tiene la intención de hacer. Vos sabés muy bien que en todas las guerras muere gente. Y ni siquiera analizaré por qué ninguna es analizada con la lupa con la que se analiza y juzga a Israel porque eso dejaría muy mal a todos los que se 'horrorizan' ahora con la muerte de palestinos cuando es en una guerra contra Israel, pero no dicen nada cuando los matan sus 'hermanos', el propio Hamás, Siria y otras yerbas . En el más delicado de los términos, se llama doble rasero. Si me pongo menos delicada, se llama hipocresía anti israelí, por no usar conceptos peores aún", sigue el mensaje de Beris.

"Los civiles palestinos que mueren son víctimas del terrorismo de Hamas que secuestró a una población entera para sus fines, que emplazó sus túneles y armas en medio de su pueblo para usarlos como escudos humanos. Y todos aquellos que viven rasgándose las vestiduras por los muertos de hoy en Gaza pero no levantaron nunca la voz para denunciar los crímenes de Hamas, están fortaleciendo a los terroristas. Así nomás. La presión internacional sobre Israel, la condena, atribuirle que mata civiles intencionalmente, es una bancarrota moral", concluye el extenso texto de la periodista.