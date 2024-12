Intensamente 2 es la película más taquillera de 2024: sus impresionantes números y las películas que la siguieron en el ranking

Dos secuelas se alzan con el tercer y cuarto puesto de las películas más taquilleras de 2024: Moana 2, que obtuvo 882 millones de dólares de recaudación, y la segunda parte de Dune, que logró 714 millones.

Wicked, la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió 634 millones de dólares, seguido por Godzilla x Kong: The New Empire (571 millones), Kung Fu Panda 4 (547 millones), Venom: The Last Dance (476) y Beetlejuice Beetlejuice (451).

EFE