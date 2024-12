Los Globos de Oro anunciaron a sus nominados: la lista de series y películas candidatas

Estas dos últimas competirán por el premio a Mejor película dramática junto a Un completo desconocido (la biografía de Bob Dylan y su primera etapa en la música), Duna: parte dos, Nickel Boys, y Septiembre 5.

Por su parte, Emilia Pérez compite por Mejor película de comedia o musical contra Wicked, La sustancia, Desafiantes, A real pain y Anora.

Globos de oro 2025: las series nominadas

La serie El Oso se llevó cinco nominaciones, seguida de la epopeya histórica Shogun, la última gran ganadora en los premios Emmy, y Only Murders in the Building, que tuvieron cuatro.

El guiño uruguayo en los Globos de Oro

El director uruguayo radicado en Estados Unidos, Fede Álvarez, tiene entre las candidatas de este año una razón para festejar. Es que su película más reciente, Alien: Romulus (la entrega más nueva de la histórica saga Alien), es una de las candidatas a Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, un premio que el año pasado se llevó Barbie, y que reconoce a las películas que mejor desempeño tuvieron en las boleterías a la vez que tuvieron suficiente mérito artístico.

La lista completa de nominados a los Globos de Oro

Mejor película dramática

Un completo desconocido

Cónclave

Duna: parte dos

Nickel Boys

Septiembre 5



Mejor película - musical o comedia

Anora

A real pain

Desafiantes

Emilia Pérez

La sustancia

Wicked

Mejor película de habla no inglesa

All we imagine as light

Emilia Pérez

I'm still here

The girl with the needle

The seed of the sacred fig

Vermiglio

Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool y Wolverine

Gladiador II

Wicked

Tornados

Intensa-mente 2

El robot salvaje



Mejor actriz en drama

Angelina Jolie (María)

Fernanda Torres (I'm still here)

Kate Winslet (Lee)

Nicole Kidman (Babygirl)

Pamela Anderson (The last showgirl)

Tilda Swinton (La habitación de al lado)

Mejor actor en drama

Adrien Brody (The Brutalist)

Colman Domingo (Sing Sing)

Daniel Craig (Queer)

Ralph Fiennes (Cónclave)

Sebastian Stan (El aprendiz)

Timothée Chalamet (Un completo desconocido)

Mejor actor en comedia o musical

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Glen Powell (Cómplices del engaño)

Hugh Grant (Hereje)

Jesse Eisenberg (A real pain)

Jesse Plemons (Tipos de gentileza)

Sebastian Stan (A different man)

Mejor actriz en comedia o musical

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Demi Moore (La sustancia)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Zendaya (Desafiantes)

Mejor serie dramática

La diplomática

Sr. y Sra. Smith

Shogun

Slow Horses

El juego del calamar

El chacal

Mejor serie musical o comedia

Abbott Elementary

El Oso

Hacks

Nobody Wants this

Only Murders in the building

The Gentleman

Mejor miniserie

Bebé Reno

Disclaimer

Monsters: la historia de Erik y Lyle Menendez

Ripley

El pinguino

True Detective: night country