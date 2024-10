Newsletter Doble programa: Han Kang, el Nobel, y cómo Corea conquistó el mundo

Te doy la bienvenida a una nueva edición de Doble Programa . El anuncio de este jueves 10 de que el Premio Nobel de Literatura 2024 fue para la escritora surcoreana Han Kang representó un evento inédito para mí. Por primera vez en mi vida, me pasó que ganó el premio alguien a quien había leído previamente.

Saco de esa lista a Bob Dylan, cuya obra había pasado por mis oídos antes de que se lo dieran en 2016, pero el suyo fue un premio particular. Yendo específicamente a los autores cuyo campo principal son los libros, a todos los que leí, lo hice cuando ya tenían la medalla colgada y el millón en sus cuentas. Pero a Han Kang, la primera surcoreana y la primera mujer asiática en recibir el premio , la había leído antes. De hecho, leí La clase de griego apenas algunos días antes de que se anunciara su galardón, a instancias de mi esposa.

No cuento el no haber leído a los Nobel antes de que ganaran como motivo de orgullo, sino como un simple dato de la realidad, y también va asociado a la teoría que he generado en torno a los premios literarios, y sobre todo al Nobel y las decisiones de la Academia Sueca en los últimos años: ni Murakami, ni Margaret Atwood, ni siquiera puede que Mircea Cartarescu lo ganen alguna vez. Ya son conocidos, ya circulan por el mundo.