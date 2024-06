¿Quién es Feid, el encargado de cantar en la ceremonia inaugural de la Copa América?

La elección de Feid, un músico y compositor que presenta un sonido urbano que mezcla con el reggaeton otros ritmos como el hip-hop, reggae y afrobeat, se dio en el marco del objetivo de Conmebol de seleccionar artistas que "representan la pasión y la entrega de los sudamericanos", señaló Domínguez en el comunicado distribuido por Conmebol.

"Hey mor, un saludo muy especial de parte del Ferxxo. Quiero compartirles una noticia muy espectacular, muy de ataque papi, y es que el Ferxxo va a estar cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América. Mira qué belleza amor", anunció el cantante usando una gorra verde y lentes blancos en un video difundido por la organización del evento deportivo, por donde invitó a sus seguidores a seguir el show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONMEBOL Copa América™ (@copaamerica)

"Va a estar una chimba, una belleza. La vamos a pasar muy buena. El partido que se juega es Argentina-Canadá, ¡pero canta el Fercho, amor!", dijo el colombiano.

¿Quién es Feid, el cantante colombiano que abrirá la Copa América?

Nacido en Medellín, Salomón Villada Hoyos se convirtió en Ferxxo. Pero antes, durante los primeros años de su carrera, trabajó como compositor y escribió canciones que llegaron a las listas de éxitos como Secretos de Reykon, Ginza de J Balvin y Mamita de la banda CNCO. No fue hasta 2017 que se lanzó con su álbum debut: Así como suena.

En los últimos años vio disparada su carrera hasta convertirse en uno de los principales exponentes de la música urbana con seis álbumes de estudio en el bolsillo y nominaciones a premios como los Grammy Latino, Los Nuestro, Los40 Music Awards o los MTV.

Con canciones como Luna, Sorry 4 that much o Feliz Cumpleaños Ferxxo el colombiano trepó en los rankings internacionales, pero también con sonadas colaboraciones con artistas como J Balvin, Ozuna, Bad Bunny, Young Miko o su pareja Karol G, con quien oficializó su relación públicamente en 2023.

El pasado fin de semana agotó las localidades del Madison Square Garden en Nueva York como parte de su gira Ferxxocalipsis World Tour, con la que tiene previsto un show el jueves en Washington DC luego de la apertura de la Copa América.

Con información de AFP