Una guía para elegir vinos uruguayos

Por Carina Novarese

En el Pícnic! de hoy quiero contarte sobre el profundo impacto que me generó la película Origen , de Ada Duvernay, basada en el libro Casta: el origen de lo que nos divide , de la experiodista del New York Times y premio Pulitzer, Isabel Wilkerson. El filme, que todavía no está disponible en Uruguay (ya te contaré cuando se pueda ver), me llevó a comenzar a leer el libro. Todo lo que describe esta autora -con precisión quirúrgica- es algo que hemos visto y estudiado y, sin embargo, es impactante al punto de que a cada rato se te llenan los ojos de lágrimas.

En 1951, un equipo de béisbol infantil decidió celebrar su triunfo en un torneo en una piscina pública, en Estados Unidos. Cuando los niños estaban ingresando, uno de ellos fue detenido por el guardaparques. “Tú no puedes bañarte”, le dijo. El niño se llamaba Al Bright y se quedó fuera del alambrado, viendo como sus compañeros se bañaban en ese día caluroso. Era negro y se convirtió en el primer profesor full time de su universidad, Youngstown. En la película Al Bright no llora. Basta su mirada para entender el desconcierto desde los ojos de un niño que todavía no entiende del todo lo que le ha hecho el sistema de castas a la humanidad.

Origen profundiza en el marco oculto que ha esculpido a la sociedad estadounidense, y también al mundo, examinando la jerarquía histórica de la categorización humana y su impacto hasta el día de hoy. Casi al final de la película hay un monólogo de la actriz que interpreta a la autora. “La tragedia de las castas es que somos juzgados por las mismas cosas que no podemos cambiar: las señales de género y ascendencia en nuestro cuerpo. Diferencias superficiales que no tienen nada que ver con quiénes somos adentro”, dice, luego de haber recorrido y estudiado la génesis y mecanismos de la esclavitud y el racismo, de la segregación y del holocausto de los nazis, y del sistema de castas que hasta el día de hoy permanece incambiado en muchas partes de India y que invisibiliza a los intocables, los dalits que limpian los despojos del organismo de otros humanos.

La pregunta de Wilkerson, tal vez la más importante, es qué hacemos ahora que ya sabemos cómo funciona esto de separar, segregar y discriminar de mil maneras diferentes. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros, incluso si nunca fuimos racistas ni segregamos ni utilizamos a un ser humano como esclavo o intocable? “No escapamos del trauma ignorándolo. Escapamos del trauma confrontándolo. Puedes nacer en la casta dominante, pero puedes elegir no dominar. Puedes nacer en una casta subordinada y puedes elegir luchar (...). Entonces, ahora que sabes qué es la casta y cómo funciona, ¿serás valiente?”

Como pasa con una casa que no construimos pero que debemos mantener, dice Wilkerson, “somos herederos de todo lo que tiene de bueno o de malo. No erigimos los pilares desiguales, pero ahora debemos ocuparnos de ellos. Las grietas no se arreglarán solas. Cualquier deterioro adicional está bajo nuestra vigilancia”. Soy Carina Novarese, te agradezco la lectura y te deseo un rato de paz y reflexión. Para ver Olvidado. Rustin fue asesor de Martin Luther King Jr. y dedicó su vida a la búsqueda de la igualdad racial y los derechos humanos. Figura central de la marcha de 1963, fue casi borrado de la historia del movimiento de derechos civiles que ayudó a construir, en buena parte porque era un hombre negro abiertamente gay. Además de su historia, la película recorre los detalles de la histórica marcha que llevan a más de 100.000 personas hasta el Memorial de Lincoln, en Washington DC, una de las movilizaciones no violentas más masivas de las que se tenga cuenta. Se puede ver en Netflix. Rustin.jpeg Tatuador. En Disney se puede ver la miniserie el Tatuador de Auschwitz , seis episodios basados en la novela homónima, que recorren la vida real de Lali Sokolov, un prisionero judío al que se le encargó tatuar números de identificación en los brazos de los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau durante la Segunda Guerra Mundial. Un día, conoce a Gita mientras le tatúa el número de prisionera en el brazo, lo que da lugar a un amor que desafía al horror que les rodea. Vera. En Film&Arts (disponible en las plataformas online de los servicios de TV para abonados) se puede ver esta serie británica que se centra en la detective Vera Stanhope, un señora ingeniosa, gruñona y encantadora, que se mete con su equipo a resolver misterios con el fondo de los impresionantes paisajes de Northumberland. Brenda Blethyn es la protagonista que lidera con su muy buena actuación, pero todo los personajes, incluyendo muchos artistas invitados, son un placer de ver. Ya se anunció que habrá temporada 14, pero acá se pueden ver por ahora la 10 y la 11. ZW3859A_66189dbe74555_3600.jpeg Para disfrutar Cuerdas. El 3 de setiembre comienza 14 Cuerdas, la gira barrial de la Banda Sinfónica de Montevideo que llevará la magia de la música a diferentes zonas, con obras de Bela Bartok, Tchaikovsky, Max Bruch, Eduard Grieg, Ricardo Storm y Karl Jenkins. El 3 la cita será en La Experimental de Malvín a las 20 hs, y al día siguiente a la misma hora en la Sala Lazaroff, Av. 8 de Octubre 4849. La entrada es gratuita en todas las funciones pero debe reservarse en cada lugar y acá están los detalles . Enriquez. Habrá pocos días en setiembre para ver la obra de teatro Las cosas que perdimos en el fuego , basada en el libro del mismo nombre de la escritora argentina Mariana Enriquez. Entre miércoles 18 y el domingo 22, en la Sala Delmira Agustini, se podrá ver la adaptación del director Leonel Schmidt. La obra forma parte de Espectro Enríquez, una semana de eventos literarios, cinematográficos y teatrales en homenaje a la escritora, que estará en Montevideo. Si no la leíste es una gran oportunidad para estrenar autora. Todo lo que ha escrito me gustó, y recomiendo comenzar con sus cuentos, pero no dejar de leer su novela Nuestra parte de noche. Estas son algunas de las actividades que se realizarán esa semana: Lunes 16/09. Ficciones Mutantes: Conversatorio con Mariana Enríquez en el Teatro Solís, sobre su escritura y su adaptación al teatro. Martes 17/09. Conversatorio en Cinemateca: Mariana y Gabriela Escobar. Diálogo sobre las conexiones entre literatura y cine en la obra de Enríquez. Casciari. El escritor argentino Hernán Casciari estará leyendo cuentos en Montevideo cuatro domingos de los próximos cuatro meses, para festejar así su “nueva” vía, que inició luego del infarto que le dio aquí hace 9 años. Domingo 1 de setiembre: Puro cuento, su unipersonal se podrá ver en la Sala Camacuá. En octubre estrenará Únicamente criaturas, apto para público desde siete años. Podés ver el resto de programa acá y cómo adquirir las entradas. webArtboard-13-2.png Cantautora. En la temporada 25 años de la Sala Zitarrosa cantará Vera Sienra, con el espectáculo Nosotros, en presente , que marca el retorno a los escenarios de esta cantautora esencia, invitando a un recorrido por sus nuevas y emblemáticas canciones, junto a un grupo de amigos. Viernes 6 de setiembre a las 20.30 hs. Los vinos, La Huella y cerveza especiada Bodega-Garzon-bottles-e1681290879420.jpg Vinos. Se publicó hace poco el libro Uruguay en vinos , de la joven enóloga uruguaya Gaby Zimmer. En sus propias palabras, “es un viaje por la historia y el terroir del vino uruguayo. Es un recorrido desde los comienzos de la producción de uva en el país, hasta las nuevas generaciones de bodegueros y enólogos que buscan un espacio en el mercado nacional e internacional. Es un paseo por las zonas vitivinícolas uruguayas en todos sus puntos cardinales. Este libro es mi homenaje y una muestra de amor a mi país y al vino uruguayo. Salud”. Gaby Zimmer es también la encargada del último informe de Tim Atkins Master of Wines, sobre vinos uruguayos . Esto son los destaques y los voy a ir probando uno a uno: Vino tinto de 2021. Bouza Monte Vide Eu, Montevideo y Canelones Vino blanco de 2022. Cerro del Toro Sudestada Albariño, Piriápolis, Maldonado Rosé de 2023 Garzón. Field Blend Rosé, Garzón, Maldonado Espumante de 2023 Viña. Progreso Underground PetNat Albariño, Progreso, Canelones Tinto descubrimiento 2020. Bouza Las Espinas Tannat, Cerro Las Espinas, Maldonado Blanco descubrimiento 2022. Viggiano La Martineta, Las Violetas, Canelones Rosé descubrimiento 2023. Barras de Mahoma La Vie en Rose, Barras de Mahoma, San José Tinto precio/calidad 2021. Spinoglio Tierra Alta Tannat Merlot, Cuchilla Pereyra, Montevideo Blanco precio/calidad 2023. Marichal Sauvignon Blanc, Etchevarría, Canelones Rosé precio/calidad 2022. Piccardo Cruz del Sur Rosé, Canelón Chico, Canelones Espumante precio/calidad. Viña Varela Zarranz Brut Nature, Joaquín Suárez uruguay_en_vinos_uyb39f.webp Amigos. La Huella es linda en verano, pero me animo a decir que es incluso más linda en invierno. Hace pocos días se cerró el ciclo Cocina con amigos con Germán Martitegui, el cocinero argentino al frente de Tegui y Marti, que comandó un brunch de cinco tiempos inspirado en la cocina rioplatense. Attenti a la lista: brioche laminado con manteca especiada, huevo poché sobre ricota con verdes de invierno y pan de nuez, zapallo con merengue de comino, brótola con puré ahumado, lámina de jamón crudo y caldo de pulpo como plato principal, soufflé de quesos y espinaca y un rol de chocolate con helado de dulce de leche. Cerveza. Tuve el placer de comer un menú delicioso con sabores del reconocido restaurante mexicano Rosetta, comandado por Elena Reygadas, y del uruguayo Manzanar. Ahí probé una cerveza deliciosa y te la recomiendo: Inedit Damm. Se elabora con dos tipos de cerveza; la tradicional malteada de cebada y la de trigo sin maltear, originaria de Bélgica. Creada por el gran cocinero español Ferrán Adrián, las notas de especias y cítricos aportan a su elegancia.