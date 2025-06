¿A qué hora juega hoy Boca Juniors vs Bayern Múnich por el Mundial de Clubes y dónde verlo?

Esa es la tarea de Boca en lo que queda de la fase de grupos para intentar clasificar a los octavos de final, curiosamente, la misma tarea que el Benfica. Todo esto insinuando que el Bayern culminará la fase de grupos con puntaje ideal ya que es uno de los favoritos a ganar el título junto con otras potencias.

Russo prepara el equipo con algunas modificaciones respecto al equipo que enfrentó al Benfica, con dos cambios obligados por las expulsiones de Ander Herrera (que igualmente se lesionó) y Nicolás Figal, quienes recibieron cuatro fechas de suspensión cada uno, por lo que volverían en un hipotético encuentro de semifinales.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 16: Miguel Merentiel #16 of CA Boca Juniors celebrates after scoring his team's first goal during the FIFA Club World Cup 2025 group C match between CA Boca Juniors and SL Benfica at Hard Rock Stadium on June 16, 2025 in Miam

Miguel Merentiel de Boca Juniors celebra su gol ante Benfica por el Mundial de Clubes

FOTO: AFP