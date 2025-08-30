Dólar
ESPAÑA

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca hoy con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Mallorca por la tercera fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

30 de agosto 2025 - 5:00hs
Federico Valverde de Real Madrid ante Omar Mascarell de Mallorca

Federico Valverde de Real Madrid ante Omar Mascarell de Mallorca

FOTO: EFE

Federico Valverde jugará nuevamente con su club, Real Madrid, un nuevo cotejo enmarcado en la tercera fecha de LaLiga de España. En la pasada etapa, el equipo merengue venció con luz 3-0 a Real Oviedo de visita, luego de un pobre comienzo como local, venciendo apenas 1-0 a Osasuna.

El equipo de Xabi Alonso mejoró muchísimo su producción y está, junto a otros equipos, en la primera posición.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Mallorca con Federico Valverde por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Mallorca por la tercera fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este sábado 29 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Mallorca con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 16.30.

El partido podrá verse en DSports y por streaming en DGO.

