El duro momento del campeón del mundo con Brasil, Lucio, quien sufrió quemaduras en el 18% del cuerpo en un accidente doméstico; mirá su último parte médico

El martes apareció con la cabeza, las manos y las piernas vendadas, caminando por un pasillo del centro de salud, según una foto publicada en su cuenta de Instagram.

Pero este miércoles fue trasladado al centro de salud Santa Casa de Misericordia en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul (sur).

"La decisión de la transferencia fue tomada para el mayor confort, permitiendo que Lucio este más cerca de sus familiares", dijo en un comunicado la familia del exjugador, de 47 años.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) envió un mensaje de aliento al exjugador, que brilló en la 'Canarinha' y también en el fútbol europeo.

Lucio en la selección de Brasil

Foto: AFP