Andy Carroll, quien llegó junto a Luis Suárez a Liverpool en 2011, identificó a Kevin Adams como quien lo agredió sexualmente hace cinco años

En enero de 2011, la historia de Anfield cambió de golpe con dos incorporaciones que sacudieron el mercado europeo: por un lado, la llegada estelar del uruguayo Luis Suárez desde Ajax y, por otro, el fichaje récord del espigado delantero inglés Andy Carroll, proveniente de Newcastle United. Quince años después de haber compartido ataque con el delantero charrúa en Liverpool, el atacante vuelve a ser noticia, pero esta vez por revelar públicamente uno de los episodios más oscuros y traumáticos de su vida personal.

En un adelanto de su autobiografía Owning It (Hacerse cargo, en español), Carroll identificó formalmente al exprofesor de baile televisivo Kevin Adams como el hombre que lo agredió sexualmente en su propia casa en 2021, cuando el delantero vestía la camiseta de Newcastle tras su regreso.

Según el testimonio del jugador, Adams ingresó sin permiso a su habitación mientras él dormía e intentó realizarle un acto sexual no consentido. El caso fue llevado a la Justicia y concluyó en 2023 con la condena en prisión para el agresor por el Tribunal de la Corona de Chelmsford.

Andy Carroll -quien también defendió a la selección de Inglaterra- explicó los motivos que lo llevaron a dar a conocer los hechos sucedidos y detallar el abuso en su libro de memorias: “Ahora que Kevin Adams fue nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar a dejar atrás este capítulo por fin”, dijo este domingo pasado en The Sun.

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“Al adueñarme de lo que me sucedió en lugar de intentar enterrarlo, tal vez pueda tener algún control sobre ello, en lugar de que eso me controle a mí”, agregó.

Asimismo, el atacante abordó el profundo impacto psicológico y emocional que le generó la agresión y el posterior proceso judicial ante los tribunales: “Afectó cada faceta de mi vida y alteró la forma en que veía el mundo, a las personas en las que confiaba y cómo me sentía conmigo mismo”.

Finalmente, Carroll expresó su deseo de que su testimonio sirva como un pilar de apoyo para otros sobrevivientes de situaciones similares: “Espero que al compartir mi historia pueda ayudar a otras víctimas de abuso a sentirse acompañadas y a encontrar la fuerza para hablar”.

Con este relato, el exfutbolista de Liverpool y quien llegó junto a Luis Suárez al mismo tiempo, busca cerrar una etapa dolorosa y concientizar sobre la violencia sexual.