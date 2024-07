Arne Slot, el nuevo técnico de Liverpool, reveló una charla con Darwin Núñez y tomó una posición sobre el uruguayo

Arne Slot Arne Slot será el nuevo técnico de Liverpool y de Darwin Núñez AFP

"Supongo que encajará muy bien en este (estilo de juego) porque me gusta", dijo Slot.

El entrenador se refirió a las dificultades de Núñez frente al gol la temporada pasada, fallando oportunidades claras y convirtiendo solo el 10,3% de sus tiros, según las estadísticas.

"Puede que haya tenido algunas dificultades para definir, pero ocupó muchas veces esas posiciones", añadió el técnico holandés.

“Creo que podría encajar muy bien pero es normal que en un club como este haya muchos más jugadores que podrían jugar en su posición”, agregó

“Para mí también está claro y se lo he dicho a él. Simplemente le he dicho que, por lo que he visto, ha jugado en varias posiciones y en qué posiciones –o posiciones– lo veo jugando”.