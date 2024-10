En 1995, el Balón de Oro dejó de ser exclusivo para jugadores europeos y se abrió a futbolistas de todas las nacionalidades, siempre y cuando jugaran en equipos del Viejo Continente. El ganador, en ese año, resultó ser el liberiano George Weah, entonces defensor de AC Milan. Actualmente Weah es el presidente de Liberia.

20241028 FBL - AWARD - BALLON D'OR - 2024 Former President of Liberia and former Liberian football player George Weah poses upon arrival to attend the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024.

George Weah

Foto: Franck Fife / AFP