Bolivia juega cada vez más cerca de las nubes: este jueves recibe a Venezuela en Villa Ingenio

Uno de los estadios más altos del mundo

El estadio de Villa Ingenio tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Por su altitud es también conocido como el "Nido del Cóndor". De todas formas, el más alto en Sudamérica es el de Cerro de Pasco (4.378 metros) en Perú.

El técnico Villegas destacó que el promedio de la selección que convocó es de 24 años. "Es un plantel joven, habíamos dicho que mi gestión está orientada a generar una renovación", sostuvo en conferencia de prensa.

El equipo altiplánico marcha en penúltima posición de la tabla de posiciones rumbo al Mundial 2026 y fuera de la zona de clasificación. Con 3 puntos, está por encima de Perú que no ganó ni un partido.

Convocados de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), Roberto Fernández (Bolívar), Luis Paz (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Tórrez (Santos, Brasil), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar).

Mediocampistas: Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Gabriel Villamil (Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Gabriel Montaño (Aurora), Henry Vaca (Bolívar), Boris Céspedes (Yverdon Sport, Suiza), Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos, Brasil), Lucas Chávez (Bolívar), Paniagua (Always Ready) y Carmelo Algarañaz (Kalamata, Grecia).