El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

Con Edinson Cavani descartado, Boca Juniors recibe a Belgrano tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Boca Juniors recibe a Belgrano en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura, sin la presencia de Edinson Cavani

18 de octubre 2025 - 13:41hs
Luego de la postergación del partido ante Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors recibe a Belgrano en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura sin la presencia de Edinson Cavani, quién quedó descartado ya que no logró recuperarse de su lesión.

El uruguayo no pudo dejar atrás la lesión del psoas de su pierna derecha y días atrás se confirmó que se perderá el duelo ante Belgrano en La Bombonera, donde se espera un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador del xeneize que falleció hace una semana.

En la práctica de el jueves, Cavani fue exigido por parte del cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda y no respondió de la mejor manera, por lo que no está al 100% físicamente.

La racha de ausencias de Edinson Cavani

Tras dos partidos afuera, el Matador había vuelto a la convocatoria en la goleada frente a Newell's, pero se mantuvo en el banco de suplentes. Tras eso, y en días muy angustiantes para todo el plantel por la muerte de Miguel Ángel Russo, se resintió de la dolencia en el primer entrenamiento de la semana. La postergación del duelo ante Barracas le otorgó un plazo extra para recuperarse, pero finalmente no llegó.

Úbeda realizó la práctica formal de fútbol y, si bien Cavani no estaba entre los titulares, ante la exigencia no pudo mostrarse al 100% y el riesgo de que la lesión crezca es grande si llega a jugar este sábado ante Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El posible once de Boca Juniors

Con el regreso de Leandro Paredes tras la fecha FIFA, Úbeda realizará un cambio obligado en el equipo con respecto al partido anterior. Alan Velasco sufrió una distensión en el ligamento interno de su rodilla derecha y podría perderse lo que resta del año. Su reemplazante será Carlos Palacios, que dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron de los partidos ante Defensa y Newell's.

El resto del equipo sería el mismo que se viene asentando en los últimos partidos: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

