El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

Con Fernando Muslera, Estudiantes de La Plata recibe a River Plate por el Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata recibe a River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura, en vísperas de los cruces por Copa Libertadores

13 de septiembre 2025 - 12:39hs
Foto: AFP

Estudiantes de La Plata, con la presencia de Fernando Muslera, recibe a River Plate por la octava fecha del Torneo Clausura, en busca de mantenerse en puestos de clasificación a playoff, pero ambos mirando de reojo los cuartos de final de la Copa Libertadores de la próxima semana.

Ambos equipos apuntan a tener algunos cambios y rotaciones en sus respectivos once, teniendo en cuenta la inminencia de los encuentros por Copa Libertadores en donde River se medirá ante Palmeiras y Estudiantes hará lo propio ante Flamengo.

El Millonario viene sin convencer ni a propios ni a extraños. Sin embargo, lleva solo dos derrotas en todo 2025 (la primera fue justamente ante el Pincha) y está en carrera en las tres competiciones que disputa. Con el duelo ante Palmeiras a la vuelta de la esquina, Marcelo Gallardo intentará poner lo mejor que pueda en cancha para no descuidar el torneo local, pero sin arriesgar demasiado.

Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos (de buenas presentaciones últimamente), Kevin Castaño o Giuliano Galoppo (que no estará en la ida ante los brasileños por la roja que vio ante Libertad) son dos de las dudas que tiene Gallardo, teniendo en cuenta que vienen de disputar encuentros con sus selecciones, al igual que Paulo Díaz.

Para Estudiantes, la situación es similar: si bien tendrá un día más de descanso tras recibir a River (juega el jueves por copa), también es cierto que deberá viajar a Río de Janeiro para medirse nada menos que ante Flamengo. La otra problemática que afronta el Pincha es que no tiene mucho margen en la zona A del Torneo Clausura, donde hoy ocupa el 6° puesto y, por ahora, se mete en octavos.

A diferencia de Gallardo, se prevé que Eduardo Domínguez rote menos el equipo y, salvo algún imprevisto, no cuidará a ningún titular. De hecho, Santiago Ascacíbar había tenido alguna molestia en los entrenamientos de esta semana, pero se mostró recuperado y sería uno de los 11 que buscará una alegría en el Estadio Uno antes de ir a Brasil.

Posibles formaciones de Estudiantes de La Plata y River Plate

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿A qué hora juega Estudiantes vs River Plate y dónde verlo en vivo?

El partido se disputará en el Estadio Uno de La Plata a las 19:00 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

