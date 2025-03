Conmoción cerebral y convulsiones: el escalofriante momento que pasó el uruguayo Emiliano Gómez y su mensaje tranquilizador en las redes sociales

“Su evolución ha sido favorable, así como los resultados de dichas pruebas por lo que el delantero ya fue dado de alta y regresará a Puebla”, indicó su club.

El mensaje de Emiliano Gómez

Además, el propio Gómez publicó este lunes un mensaje en sus redes sociales en el que comunicó su mejoría.

“Primero que nada agradecerles a todos aquellos que me hicieron llegar su mensaje, comentarles que ya se me realizó estudios y salió todo bien. En unas horas me dan el alta y podré irme a casa. Otra vez agradecerles a todos por el gran cariño que me dieron”, escribió.

Puebla agregó que el atacante “en los próximos días continuará su proceso con el área médica del club, para dar inicio al protocolo de regreso a la competencia post conmoción, esperando se reintegre lo más pronto posible con el equipo”.

“Agradecemos las muestras de solidaridad y cariño que Emiliano ha recibido por parte de toda nuestra afición y de los seguidores de Gallos, quienes mostraron su preocupación y apoyo tras el incidente. Todos estamos contigo. ¡Fuerza y pronta recuperación, Emiliano!”, indicaron desde la franja.