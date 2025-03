Darwin Núñez recibió un nuevo palazo: ahora de Michael Owen, exgoleador del Liverpool y de la selección inglesa

stuani-jpg..webp Michael Owen AFP

Núñez fue fichado por un precio récord en 2022 y tras 132 partidos en Liverpool, suma 39 goles.

“Hace cosas que no se pueden enseñar a la gente y luego no hace cosas que deberían ser muy enseñables. Mi valoración ahora es que lo que ves es lo que obtienes. He tenido la mente abierta durante un buen tiempo pensando que este chico podría convertirse en algo increíble. Ahora no creo que ese sea el caso. Es un muy buen jugador, un gran activo para el Liverpool, pero creo que lo que ves es lo que obtienes ahora".

Si bien Owen no es muy respetado en Anfield debido a las decisiones profesionales que tomó luego de irse en 2004, todavía se lo considera uno de los mejores delanteros de la historia del club.