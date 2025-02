De Racing de Sayago y Villa Teresa a enfrentar Lionel Messi y Luis Suárez: los "afortunados" uruguayos que jugarán ante Inter Miami en Honduras

El boleto más caro roza el salario mínimo de un obrero, en un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, y el fútbol es una pasión.

Según versiones de medios locales de prensa, el Inter de Miami llegará al Aeropuerto José Ramón Villeda Morales, cercano a San Pedro Sula, bajo un riguroso dispositivo de seguridad y de inmediato se trasladará a uno de los mejores hoteles de la ciudad, cuyos alrededores estarán cerrados desde el viernes y ya no dispone de habitaciones.

La visita del Inter de Miami también ha elevado el costo de habitaciones en hoteles cercanos al que alojará al equipo estadounidense, algunos hasta en más de 50 dólares, según pudo constatar EFE.

Al parecer tampoco habrá acceso para la prensa en el aeropuerto y el hotel.

Uno de los ejecutivos del banco que promueve el denominado "partido del siglo" dijo el miércoles a periodistas que está garantizado que Messi juegue contra Olimpia, aunque quizá no todo el partido, pero sí más de la mitad, según lo acordado en el contrato suscrito con el Inter de Miami.

A child enters the pitch to get a picture with Inter Miami's Argentine forward #10 Lionel Messi during the friendly football match between Panama's Sporting San Miguelito and US' Inter Miami at the Romeo Fernández stadium in Panama City on February 2, 202

Messi y los fans en Panamá

Foto: AFP