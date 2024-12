El adelanto del Chino Lasalvia sobre el futuro equipo de Facundo Torres; ¿cuánto dinero recibirá Peñarol?

El portal GloboEsporte da cerrado el pase del “Cuervo” al club paulista.

Torres abrió una puja entre Palmeiras y Cruz Azul de México, según reveló Lasalvia la semana pasada.

Finalmente, parece que el futuro del jugador de Orlando City será verde, en la venta más cara en la historia del club de la MLS.

Por el momento no se conoce el monto exacto de la cifra, pero según GloboEsporte sería en el entorno de US$ 12 millones.

Como informó Referí, los aurinegros tienen un 30% de la plusvalía del pase del jugador formado en su cantera.

Peñarol lo negoció al club de la Major League Soccer en enero de 2022 por un total de US$ 9.100.000.

CHICAGO, ILLINOIS - MAY 29: Facundo Torres #10 of Orlando City SC controls the ball against Gastón Giménez #30 of Chicago Fire FC during the second half at Soldier Field on May 29, 2024 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP Michael Reaves

Facundo Torres en Orlando City

Foto: AFP