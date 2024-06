El consejo que le dio Edinson Cavani, de Boca Juniors, al jugador de Almirante Brown que le negó la camiseta

Los consejos de Edinson Cavani

"No lo tenía pensado (pedirle la camiseta al uruguayo), solo quería entrar a la cancha y jugar. Después Cavani se enojó por una jugada que tuvimos, lo agarro y medio que se enoja. Cuando terminó le dije que no se enoje, que era mi ídolo. Le pedí la camiseta, me dijo que después me la daba. Me dio unos consejos, la verdad que muy humilde. Me pidió la mía y le dije que era para mi mamá y papá porque debutaba hoy".

Agregó que el Matador "lo entendió, es muy humilde" y reveló los consejos que le dio el salteño: "Me dijo que no me deje llevar por las circunstancias del partido, por la euforia, que tenía que hacer mi juego y disfrutar. Después me dijo que me quería ver jugando siempre".

Por último indicó que a la camiseta de Cavani le daba "mucho valor, siempre soñé con estar acá, lo miré mucho por la tele a Cavani, se lo dedico a mi familia y mi abuelo que me mira del cielo".