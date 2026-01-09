Dólar
El espectacular gol de Federico Valverde visto desde atrás de los arcos y la reacción de los hinchas árabes con el bombazo del uruguayo de Real Madrid; mirá los videos

“Es mi primer gol, después de tantos partidos sin marcar, era un buen partido para volver a hacerlo”, dijo el uruguayo

9 de enero 2026 - 7:38hs

El espectacular gol de Federico Valverde visto desde el otro arco

Los hinchas que estuvieron en el partido que Real Madrid le ganó a Atlético de Madrid 2-1 este jueves en Yedá, Arabia Saudita, no podían creer el golazo que marcó el uruguayo Federico Valverde al minuto de juego de la semifinal de la Supercopa de España.

El volante devenido en lateral derecho merengues, se hizo cargo de una falta al borde del área y puso el 1-0 con un gran bombazo que quedó filmado por los aficionados desde atrás de los arcos, lo que permite ver la trayectoria del balón y la reacción de los parciales en las tribunas.

El gol de Federico Valverde visto desde atrás del arco

El gol de Federico Valverde visto desde atrás del arco

Lo que dijo Federico Valverde y su autocrítica

El uruguayo Fede Valverde realizó autocrítica pese al pase del Real Madrid a la final de la Supercopa de España, tras superar al Atlético de Madrid (1-2) en la segunda semifinal, y reconoció que el rival fue "mucho mejor" y que deben "estar mucho más juntos cuando toca sufrir".

Fede rompió el partido a los 77 segundos con un gran golpeo de falta. "Es mi primer gol, después de tantos partidos sin marcar, era un buen partido para volver a hacerlo y que el equipo ganara", celebró antes de lanzar un mensaje de crítica previo a la final contra el Barcelona.

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid
SUPERCOPA DE ESPAÑ

El momento caliente de la final de la Supercopa: la discusión entre Vinicius y Diego Simeone, y la defensa de Federico Valverde en modo capitán de Real Madrid

El disparo de Valverde que terminó en el 1-0 para el Real Madrid
ESPAÑA

El golazo de tiro libre de Federico Valverde contra Atlético de Madrid por la Supercopa de España: mirá el video; los merengues clasificaron a la final con Barcelona

El espectacular gol de de Federico Valverde visto desde atrás del arco
El espectacular gol de de Federico Valverde visto desde atrás del arco

El espectacular gol de de Federico Valverde visto desde atrás del arco

"Hay que ser autocrítico por la imagen en el partido. Hemos tenido ocasiones pero ellos tuvieron muchas más, jugaron mucho mejor que nosotros y lo tenemos que corregir. Somos un gran equipo pero hay que estar mucho más juntos cuando toda sufrir", añadió.

Valoró de forma positiva la importancia de su gol, pero reconoció Fede Valverde que al Real Madrid le faltó generar fútbol para disfrutar de ocasiones que no fueran al contragolpe.

"Es verdad que uno siempre quiere empezar ganando, es muy difícil empezar perdiendo y dar la vuelta al partido. Nos relajamos un poco con el gol del inicio, nos costó tener la pelota. Hemos tenido ocasiones saliendo al contragolpe, hay que ser autocríticos y seguir mejorando", dijo en Movistar+.

federico valverde gol tiro libre real madrid atlético madrid

El golazo de Federico Valverde contra el Atlético Madrid por la Supercopa de España

La imagen de los jugadores agotados en los últimos minutos del partido sorprendió tras el parón por las vacaciones navideñas. Fede hizo responsable al cambio de temperatura con el que jugaron.

"Después de tantos partidos que llevamos los dos equipos, el calor nos afectó a todos los jugadores. Trabajamos para esto pero hay momentos que el cuerpo lo siente y los últimos minutos fueron muy duros para los dos equipos", analizó.

El cruce con Diego Simeone y la final con Barcelona

Por último, no desveló nada de las conversaciones con Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, tras dos piques con Vinícius. "Es código de futbolista y técnico, es parte del fútbol. Es un derbi como se vio y lo importante es que quede en el campo. Que el fútbol siga viviendo de este folclore y no pierda la chispa".

Federico Valverde habla con Diego Simeone
Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid

Federico Valverde habla con Diego Simeone después de la provocación del entrenador al futbolista Vinicius Jr en la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético Madrid

Y enfocó a la final del domingo ante el Barcelona. "Hay que estar preparados, descansar bien y jugar con mentalidad de ganar", sentenció.

Los elogios de Thibaut Courtois: "Fue un golazo increíble"

"Desde mi posición, como la vi salir, fue un golazo increíble. Fede la pega de locos, nadie esperaba el efecto por fuera de la barrera y él lo ha dibujado como en los dibujos animados en Oliver y Benji", definió el golero de Real Madrid Thibaut Courtois con un gol inolvidable para la carrera de Fede Valverde.

EFE

