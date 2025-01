El gigante de Brasil que se quiere llevar a un jugador de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que estuvo en la Copa América

Palmeiras ya cuenta con dos futbolistas uruguayos. El que hace más tiempo que está es el lateral izquierdo Joaquín Piquerez, quien llegó allí proveniente de Peñarol.

Con el verdao consiguió la Copa Libertadores 2021 y la Recopa Sudamericana 2022, además del Campeonato Brasileiro 2022, la Copa Brasil 2023, y los Torneos Paulistas 2022 y 2023.

Hace unos días arribó además, Facundo Torres, quien también defiende a la selección celeste.

Uruguay's midfielder Emiliano Martínez (L) and Venezuela's midfielder Cristian Casseres fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Venezuela and Uruguay at the Monumental stadium in Maturin, Venezuel

Emiliano Martínez de la selección de Uruguay ante Cristian Casseres de Venezuela

FOTO: AFP