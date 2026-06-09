El insólito ida y vuelta en redes de Atlético de Madrid con Real Madrid que se hizo viral, tras ni siquiera estudiar una oferta de US$ 173 millones por Julián Álvarez

El mercado de pases del fútbol español se sacudió por completo tras conocerse este martes las intenciones de Real Madrid de hacerse con los servicios de Julián Álvarez , jugador cuya ficha pertenece a Atlético de Madrid, lo que llevó a contestaciones realmente insólitas de los colchoneros, jactándose de su rival, tras una oferta por el jugador de 150 millones de reales (US$ 173 millones).

Florentino Pérez, reelecto el pasado domingo como presidente merengue, en su búsqueda de un nuevo golpe de efecto para potenciar el proyecto deportivo del conjunto blanco, puso sus ojos en la gran figura argentina, lo que desató de inmediato una fuerte reacción en los despachos del Riyadh Air Metropolitano.

Los rumores cobraron fuerza luego de que Florentino Pérez adelantara que Real Madrid preparaba una propuesta económica muy importante -cercana a los 150 millones de euros- por un futbolista de renombre que no se encontraba en la Premier League y cuyo perfil apuntaba a la zona ofensiva.

Poco después, las especulaciones se materializaron en una oferta formal enviada a las oficinas de Atlético de Madrid por la citada e histórica cantidad de dinero.

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El club emitió un comunicado en el que expresa: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

real madrid El comunicado de Real Madrid por Julián Álvarez

Lejos de dejarse seducir por las dimensiones financieras de la propuesta, la postura de los colchoneros fue de absoluta firmeza y rechazo tajante.

Primero, contestaron con ironía a dicho comunicado en un tuit con emojis de carcajadas:

Desde el seno del club rojiblanco se tomó la ofensiva de su clásico rival con una mezcla de ironía y seguridad, dejando claro que no tienen la más mínima intención de negociar la salida de su estrella con el eterno vecino de la capital.

Luego, Atlético de Madrid, continuó con sus ironías en X (ex Twitter), siempre contestándole a Real Madrid: "Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el @FCBarcelona_es".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2064410821846020525?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La respuesta de la dirigencia colchonera fue cortante: se remitieron única y exclusivamente al pago íntegro de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del atacante argentino que es de 500 millones de euros (US$ 578 millones).

Y terminaron con un tuit más con posdata incluida: "P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2064411706319622252?s=20&partner=&hide_thread=false P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Para el equipo comandado por Diego Simeone, la permanencia del delantero cordobés es una prioridad absoluta de cara al futuro.

De esta manera, el intento de Real Madrid por concretar lo que hubiese sido la transferencia más cara de su historia chocó de frente contra un muro rojiblanco, enfriando los planes de Florentino Pérez y garantizando, al menos por ahora, la continuidad del atacante en las filas de Atlético de Madrid.