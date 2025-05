Es que, como informó Referí el pasado 28 de abril, por lo que dice el reglamento del torneo, el campeón no puede recibir la copa hasta el último partido que juega como local.

CHAMPIONS LEAGUE Paris Saint-Germain vs Internazionale de Milán: día, hora y dónde ver la final de la Champions League

El pasado lunes, a su vez, Darwin Núñez participó del desfile de los campeones arriba de un ómnibus, como es tradicional en algunos países de Europa, recorriendo gran parte de la ciudad de Liverpool.

El posteo de Darwin Núñez que causó sorpresa y en el que parece que él mismo admite que se va de Liverpool en este período de pases que comienza en julio

Como informó Referí en distintas ocasiones, hay varios equipos que pretenden a Darwin Núñez para el período de pases que comienza en julio.

Si bien el ex Peñarol tiene contrato hasta 2028 con Liverpool, esta temporada no fue la mejor y no fue tan utilizado por el técnico holandés Arne Slot, a diferencia de lo que sucedía con su antecesor, el alemán Jürgen Klopp, quien había pedido su contratación.

En ese contexto, todo apunta a que Darwin Núñez se irá pronto de Liverpool y en horizonte hay dos clubes de Arabia Saudita, Napoli de Italia y Atlético de Madrid de España.

Justamente teniendo en cuenta ese tema, el delantero de la selección uruguaya, quien se encuentra suspendido por tres encuentros más con la celeste por haber participado de los incidentes contra los hinchas colombianos en la Copa América de Estados Unidos 2024, en las últimas horas posteó en sus redes un particular mensaje.

Si bien puede ser esperada su salida, sus palabras en dicho posteo dejan pensando si no se trata de una despedida a sus fanáticos de Liverpool de su parte.

"Inolvidable. Gracias, Liverpool", escribió Darwin Núñez en inglés.

Aquí se puede ver su posteo: