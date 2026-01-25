El preocupante momento de Mathías Olivera en Napoli, que perdió 3-0 con Juventus: en siete de sus últimos nueve partidos fue al banco y ni entró

Napoli , vigente campeón de Italia, fue claramente superado 3-0 por Juventus en Turín este domingo en la 22ª jornada de la Serie A y se complicó en la lucha por revalidar el título.

Los napolitanos siguen terceros en la clasificación pero ven ahora escaparse a nueve puntos al líder Inter de Milán, que el viernes había goleado 5-2 al modesto Pisa.

AC Milan (2º), que en el último turno del domingo visita a Roma (4ª), necesita ganar para volver a situarse a tres unidades de sus vecinos y ampliar de paso a seis puntos su margen sobre un Napoli herido.

Después de la derrota ante Cagliari del pasado fin de semana, Juventus se recuperó en este partido con los goles del canadiense Jonathan David (22'), del turco Kenan Yildiz (77') y del serbio Filip Kostic (86').

La Vecchia Signora es quinta, igualada con Roma y a solo un punto del tercer lugar de Napoli, por lo que la lucha por los puestos de Liga de Campeones de Europa (Top 4) se aprieta en Italia.

La derrota no llega anímicamente en el mejor momento para el Napoli que el miércoles de la nueva semana se juega su continuidad en la UEFA Champions League.

Antes de la octava y última jornada, en la que recibirá a Chelsea, Napoli es 25º y por lo tanto está en puesto de virtual eliminación, ya que para disputar al menos los play-offs de repesca debe entrar entre los 24 primeros.

En los otros partidos del domingo, Atalanta (7º) respetó la lógica al vencer 4-0 a Parma (15º).

Por contra, Bologna (8º) se vio sorprendido 3-2 por Genoa (13°), mientras que Sassuolo (11º) se impuso 1-0 a Cremonese (14ª).

Mathías Olivera volvió a ser suplente en el equipo de Antonio Conte y no entró. El DT está optando por Leonardo Spinazzola como carrilero por izquierda pero tampoco usa a Olivera como zaguero central, tal como hace Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay.

Los últimos partidos de Mathías Olivera

Torneo Rival Actuación Serie A Juventus Banco, no entró UEFA Champions League FC Copenhagen Banco, entró a los 72' Serie A Sassuolo Banco, no entró Serie A Parma Titular, salió a los 58' Serie A Inter Banco, no entró Serie A Verona Banco, no entró Serie A Lazio Banco, no entró Serie A Cremonese No convocado por molestias de rodilla Supercopa Italiana Bologna Banco, no entró Supercopa Italiana Milan Banco, no entró

Antes de esa racha de seis partidos sin tener un solo minuto, Olivera jugó entre el 25 de noviembre y el 14 de diciembre, seis partidos consecutivos siendo titular en los cinco primeros hasta que con Benfica, por Champions, salió en el entretiempo, y al siguiente juego, con Udinese, entró a los 75'.

La última vez que completó 90 minutos fue el 30 de noviembre de 2025, contra Roma.