El rompecabezas de Lionel Scaloni: el rearmado del equipo para enfrentar a Chile y el posible once; mirá cuándo juega Argentina

Sin embargo, no termina ahí: en las últimas horas comenzó a circular la información de que Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez también están con molestias físicas debido a la exigente temporada que tuvieron ambos con sus respectivos equipos, teniendo en cuenta que ambos disputaron finales internaciones en el cierre de la temporada.

Con este panorama y en este escenario, Scaloni piensa en el once inicial para visitar a Chile. En el entrenamiento del pasado martes, si bien no paró un 11 formal, el DT hizo un trabajo táctico en el que empiezan a asomar los reemplazantes del mediocampo: Giuliano Simeone para hacer la banda derecha, Exequiel Palacios para acompañar a De Paul por el centro y Almada o Nico Paz partiendo desde la izquierda es la gran duda.

20240709 Argentina's coach Lionel Scaloni shouts instructions to his players from the touchline during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Argentina and Canada at MetLife Stadium, in East Rutherford, New Jersey on J

Lionel Scaloni

Foto: Eduardo Muñoz / AFP