El simpático intercambio de Deyverson y Edinson Cavani que ilusiona a los hinchas de Boca Juniors: "¡Cuenta conmigo!"

“Qué honra”, agregó también en una historia con la foto de Cavani y su camiseta.

El posteo de Deyverson en su Instagram tuvo varios comentarios de hinchas xeneizes que le pidieron su llegada al club.

El delantero brasileño, que fue figura en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 en los cruces ante River Plate, ya ha manifestado su amor por Boca Juniors.

"Me gusta mucho por Maradona, primero, siempre. También por Cavani, Riquelme. Yo miraba a Boca, jugué contra Boca en su cancha, con su afición, su estadio histórico y me han hecho enamorar”, dijo en una entrevista el carismático jugador.

Atletico Mineiro's forward #09 Deyverson celebrates after scoring during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's River Plate at the Arena MRV in Belo Horizonte, Brazil, on October 22, 202

Deyverson al pasar a la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro

Foto: AFP