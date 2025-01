Darwin Núñez volvió a convertir luego de mucho tiempo para Liverpool por la Premier League cuando el pasado sábado le ganaron en la hora 2-0 a Brentford de visita en Londres luego de un partido en el que los reds habían sido mucho más, pateado más de 30 veces al arco, pero la pelota no había querido entrar.

Luego del partido y entrevistado por la cadena televisiva británica Sky Sports, el artiguense habló de lo que le sucedió durante todo este tiempo que estuvo sin convertir.

“Creo que hay que mantenerse mentalmente fuerte, no rendirse nunca”, dijo Darwin Núñez.

Y añadió: “Sí, hay momentos que son muy difíciles para nosotros los jugadores, para mí es ahora mismo".

“Pero nunca tiro la toalla. Siempre sigo trabajando. En los entrenamientos, si necesito quedarme y practicar más, me quedo para mejorar", explicó.

Darwin Núñez Liverpool goles.jpg FOTO: AFP

“Creo que el trabajo que hago en el campo también ayuda al equipo a defender. Creo que siempre lo he hecho bien, pero no he anotado goles y sé que la gente se fija en eso", dijo Núñez.

Mientras tanto, el uruguayo se prepara para jugar este martes como local por la Champions League ante Lille de Francia.

El súper récord por el que ahora conocen a Darwin Núñez en Liverpool luego de sus dos goles en la hora ante Brentford para seguir líderes de la Premier League

Ahora a Darwin Núñez se lo conoce con un nuevo apodo en todo Liverpool.

Desde sus dos goles a Brentford el pasado sábado, el uruguayo es "el súper suplente".

Es que Darwin participó directamente en más goles como suplente que cualquier otro jugador.

20250118 Federico Chiesa celebra junto a Darwin Núñez con Liverpool Federico Chiesa celebra junto a Darwin Núñez con Liverpool

Participó de 11 tantos (entre goles y asistencias) desde su primera participación en la Premier League en 2022-/23, viniendo desde el banco y siendo el número 1.

Solo Jhon Durán con ocho anotaciones, convirtió más goles como suplente que él (7) durante ese tiempo.

Ahora también tiene el mayor número de goles ganadores anotados después del minuto 80 (3) desde el inicio de la temporada pasada en la Premier League.