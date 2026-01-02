El video de Lionel Messi jugando al fútbol en su jardín que publicó Antonela Roccuzzo; mirá cómo comenzó el año del Mundial 2026

Lionel Messi recibió el 2026 junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos , Thiago, Ciro y Mateo , en su Rosario natal como es habitual y donde suele hacerlo, en vísperas de una nueva temporada con el Inter Miami en la MLS y en la antesala del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de las fotos que compartió el capitán de la selección argentina, en las cuales se lo vio rodeado de sus seres queridos con un árbol navideño de fondo, su mujer publicó un video de él jugando con una pelota el primer día del año y bajo el intenso calor de Rosario. Acompañado de las imágenes, Antonela añadió un emoji con un rostro enamorado. En otros posteos anteriores, compartió las fotos familiares.

Messi aprovechó el receso de la Major League Soccer (MLS), luego de consagrarse campeón tras imponerse en la final ante Vanvouver Whitecaps, y d esembarcó con su esposa y sus hijos en Argentina hace poco más de una semana para disfrutar de las Fiestas rodeados de los afectos como es habitual en cada año.

El ex jugador del Barcelona se sumó a sus compañeros de selección, quienes también publicaron en sus redes sociales cómo recibieron el 2026, generando emotivas reacciones de los fanáticos en los comentarios.

El 2026 deportivo de Lionel Messi

Un año que será trascendental para Messi en lo deportivo y principalmente estos primeros meses, en lo que él mismo evaluará sus condiciones físicas y como se siente de cara al Mundial 2026. El astro argentino sabe que Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, lo convocará y lo tendrá en cuenta para que dispute su sexta Copa del Mundo.

Luego de las fiestas y de recibir al 2026, Messi y su familia volverá a Estados Unidos los primeros días de enero para afrontar la nueva temporada con el Inter Miami con la mira puesta en el primer amistoso que tendrá el 31 de ese mismo mes, frente a Atlético Nacional de Medellín.

Posteriormente, la gira de amistosos continuará en Guayaquil, el 7 de febrero, ante Barcelona SC, y culminará en Perú, con rival y fecha aún por confirmar. El debut oficial en la MLS está programado para el 21 de febrero, cuando Las Garzas enfrenten a Los Ángeles FC, tras haber obtenido el título por primera vez en su historia.