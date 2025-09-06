Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El video viral de la discusión de Lionel Messi en el entretiempo del partido ante Venezuela

Lionel Messi tuvo un tenso cruce con un futbolista de Venezuela en el túnel de vestuario al entretiempo del partido por Eliminatorias Sudamericanas

6 de septiembre 2025 - 12:17hs

La noche del pasado jueves 4 de septiembre fue muy emotiva para la Selección Argentina y Lionel Messi, quién disputó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en su país ante Venezuela, y en las últimas horas se hizo viral un video de él sobre una discusión que tuvo en el túnel camino al vestuario.

El árbitro chileno Piero Maza pitó el final de los primeros 45 minutos con el marcador 1-0 a favor de Argentina gracias al gol del rosarino y ambos equipos se dirigieron rumbo a los vestuarios para repensar estrategias de cara a la segunda parte. Julián Álvarez fue uno de los primeros en bajar las escalinatas hacia el túnel del reducto y, detrás, se vino el resto.

Messi
Lionel Messi ante Venezuela

Lionel Messi ante Venezuela

No obstante, en el video se aprecia a Messi que se desentendió del rumbo de sus compañeros hacia el vestuario y, rápidamente, dirigió su mirada hacia el lado por donde salían sus pares de Venezuela. Posteriormente, se lo ve a Lionel que encara a Tomás Rincón para recriminarle algo y se arma el tumulto.

Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM
DIVISIONAL D

Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

Lionel Messi
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

La agenda de Lionel Messi con la selección Argentina hasta el Mundial 2026: los partidos que tendrá

El astro rosarino pareció recriminarle una situación al capitán venezolano, pero la discusión terminó en pocos segundos porque Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cuti Romero fueron a separarlos para evitar que el intercambio se prolongue.

Los encontronazos persistieron unos segundos más e incluso Messi buscaba a Rincón, pero el cuarto árbitro, el chileno José Cabero, también se dedicó a calmar los ánimos. Otro de los que apaciguó el ambiente fue Salomón Rondón, quien mantuvo breves conversaciones con Messi y De Paul.

Temas:

Lionel Messi Eliminatorias Sudamericanas Selección Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF
FÚTBOL

Ignacio Alonso, sobre el futuro político: "En algún momento vamos a tener a un exfutbolista como presidente de la AUF"

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La Leagues Cup suspendió a Luis Suárez por su salivazo, aunque puede seguir jugando en la MLS; así fue la dura sanción que le aplicó

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023
SELECCIÓN URUGUAYA

El tiempo le dio la razón a Marcelo Bielsa, y una expresión suya de hace 28 meses se transformó en su mejor escudo: "Creo que la expectativa es desproporcionada"

Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM
DIVISIONAL D

Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos