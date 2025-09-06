El video viral de la discusión de Lionel Messi en el entretiempo del partido ante Venezuela

La noche del pasado jueves 4 de septiembre fue muy emotiva para la Selección Argentina y Lionel Messi , quién disputó su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en su país ante Venezuela, y en las últimas horas se hizo viral un video de él sobre una discusión que tuvo en el túnel camino al vestuario.

El árbitro chileno Piero Maza pitó el final de los primeros 45 minutos con el marcador 1-0 a favor de Argentina gracias al gol del rosarino y ambos equipos se dirigieron rumbo a los vestuarios para repensar estrategias de cara a la segunda parte. Julián Álvarez fue uno de los primeros en bajar las escalinatas hacia el túnel del reducto y, detrás, se vino el resto.

No obstante, en el video se aprecia a Messi que se desentendió del rumbo de sus compañeros hacia el vestuario y, rápidamente, dirigió su mirada hacia el lado por donde salían sus pares de Venezuela . Posteriormente, se lo ve a Lionel que encara a Tomás Rincón para recriminarle algo y se arma el tumulto.

El astro rosarino pareció recriminarle una situación al capitán venezolano, pero la discusión terminó en pocos segundos porque Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cuti Romero fueron a separarlos para evitar que el intercambio se prolongue.

Los encontronazos persistieron unos segundos más e incluso Messi buscaba a Rincón, pero el cuarto árbitro, el chileno José Cabero, también se dedicó a calmar los ánimos. Otro de los que apaciguó el ambiente fue Salomón Rondón, quien mantuvo breves conversaciones con Messi y De Paul.