Escándalo en el fútbol italiano por el festejo de un gol del bisnieto de Benito Mussolini

Floriani Mussolini celebró su primer gol como profesional llevándose el dedo índice a los labios, gesto utilizado a menudo para hacer callar las críticas.

El joven defensor de 21 años se formó en Lazio, que lo cedió el pasado verano europeo a Juve Stabia.

Desde su llegada, el lateral derecho, en cuya camiseta figura su apellido Mussolini precedido de una F, ha disputado todos los partidos de su equipo, que es cuarto en la Serie B.

Su madre Alessandra, antigua diputada italiana y europea, es nieta de Benito Mussolini, fundador del fascismo que dirigió Italia de 1922 a 1943.

Su ascenso al poder estuvo rodeado de polémicas y una vez al frente del estado, Mussolini disolvió los partidos políticos, cerró los medios de prensa, utilizó armas químicas en su invasión a Etiopía de la cual saqueó reliquias históricas, dictó una serie de leyes racistas en contra del pueblo judío a los que, por ejemplo, expulsó de los colegios públicos.

En una entrevista para la Gazzetta dello Sport el mes pasado, el jugador mostró su deseo de jugar en la Serie A y de vestir la camiseta de la selección italiana.

"Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado, estas polémicas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver y no me importa", declaró en esa entrevista.