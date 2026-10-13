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Escándalo en la B de Argentina: un futbolista le mostró la jugada al árbitro en el celular para corregir una decisión; mirá el video

En el partido entre Godoy Cruz y All Boys en la segunda división de Argentina, un jugador le mostró al árbitro la repetición en el celular ya que no hay VAR

13 de octubre de 2026 12:23 hs

Un episodio curioso se llevó a cabo en la segunda división del fútbol en Argentina, en el encuentro protagonizado entre Godoy Cruz y All Boys que terminó 0-0, cuando el árbitro Nicolás Lamolina sancionó un penal inexistente para el cuadro mendocino y los futbolistas rivales le mostraron la acción en un celular.

Cabe destacar que en esta división no hay VAR, por lo que el árbitro no tiene manera de revisar las acciones y retractarse sobre alguna decisión que toma. El colegiado Nicolás Lamolina sancionó un penal inexistente a favor de Godoy Cruz en los minutos finales y debió rectificar su fallo en medio de un escándalo, mientras los jugadores locales le mostraban en un celular la acción.

Esc&aacute;ndalo arbitral en la B de Argentina

Escándalo arbitral en la B de Argentina

Fue una jornada con varios fallos por parte de Lamolina. A los 23 minutos del segundo tiempo, sancionó un primer penal a favor del Tomba al interpretar como mano una pelota que en realidad había impactado en la cabeza de un defensor de All Boys. Martín Pino se hizo cargo de la ejecución, pero el remate dio en el travesaño.

El VAR inventado en la segunda división de Argentina

Posteriormente, en una jugada de ataque de Godoy Cruz, Lamolina interpretó que Iván Zafarana había cometido una infracción dentro del área sobre Axel Rodríguez y sancionó penal, además de expulsarlo con tarjeta roja directa por cortar una situación manifiesta de gol. No obstante, la falta se había producido fuera de los límites del área.

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Los jugadores y el cuerpo técnico de All Boys rodearon al árbitro para manifestar su reclamo, y en medio de la confusión, el propio Zafarana que cometió la infracción y había sido expulsado, regresó al campo de juego con un teléfono celular para mostrarle al colegiado la repetición de la jugada.

El partido estuvo demorado 24 minutos luego de esa acción y la confusión que tenía el árbitro, que finalmente rectificó su decisión y sancionó tiro libre indirecto para All Boys y no penal. Para justificar el cambio, explicó que su asistente le había advertido que el contacto se produjo fuera del área.

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