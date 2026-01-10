Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

FA Cup de Inglaterra: se dio "la mayor sorpresa de la historia" y Crystal Palace, vigente campeón, perdió con un rival de la Sexta división; Manchester City hizo 10 goles

Un torneo que nunca decepciona por los resultados insólitos que se dan

10 de enero 2026 - 14:38hs
El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025
El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025 AFP

El modesto Macclesfield FC, que milita en Sexta división del fútbol inglés, protagonizó el sábado una gesta al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, Crystal Palace (2-1), al que derrotó por 2-1.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el 13er clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

Dirigido por John Rooney, hermano del que fuera estrella de fútbol inglés Wayne Rooney, el club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

El guardameta argentino de Crystal Palace Walter Benítez volvió a recoger el balón de su arco tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Juan Ignacio Moreira dejó Cerrito y fue contratado por Rentistas en la Segunda división profesional
FÚTBOL

Como el pase de Maximiliano Silvera, pero en Segunda división profesional: "el Ronaldo de Cerrito" pasó de un rival eterno al otro

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar "¡Queremos tres!", pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Mánchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

Entre la vergüenza y la realidad

"No pensaba que fuera posible, pero es la demostración de que todo es posible en un día", declaró Rooney tras la gesta, considerada ya por la prensa inglesa como la mayor sorpresa de la historia de un torneo creado en 1871.

"No tengo explicación de lo que se ha visto hoy. En este tipo de partidos, sinceramente, no necesitas tácticas, no necesitas un entrenador. Creo que si simplemente demuestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces rindes de otra manera, pero hoy nos faltó todo", declaró por su parte el técnico del Palace, Olivier Glasner, que presentó un equipo que incluyó a los internacionales ingleses Marc Guehi y Adam Wharton.

Por su parte, Manchester City, vigente subcampeón, se impuso por 10-1 a Exeter City (3ª categoría) este sábado en la tercera ronda de la FA Cup, un duelo en el equipo dirigido por Pep Guardiola sumó hasta nueve goleadores diferentes.

Entre los participantes, la nueva incorporación del City, el ghanés Antoine Semenyo.

Temas:

Manchester City Pep Guardiola FA Cup Inglaterra

Seguí leyendo

Las más leídas

 Ruben Paz y su magia para Uruguay ante la marca de Maximiliano Rodríguez de Argentina en el partido de las leyendas en Punta del Este
FÚTBOL

Uruguay goleó 5-2 a Argentina en el choque de leyendas en Punta del Este, con golazos de Godín, Paz, Darío Rodríguez, Forlán y Matías Cabrera de taco: mirá los videos

Gastón Togni y Matías Aguirregaray
PEÑAROL

Las tres roturas de ligamentos en sus rodillas de la nueva contratación, Gastón Togni: lo que preocupa en algunos sectores de Peñarol, previo a realizarse la revisión médica

Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

Alarma en la selección uruguaya: Rodrigo Bentancur se debe operar y estará fuera de las canchas al menos tres meses, cuando en cinco se juega el Mundial 2026

Diego Aguirre
PEÑAROL

La importante baja que tendrá Diego Aguirre que pierde a un zaguero titular que se marcha a jugar en Colo Colo de Chile

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos