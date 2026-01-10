FA Cup de Inglaterra: se dio "la mayor sorpresa de la historia" y Crystal Palace, vigente campeón, perdió con un rival de la Sexta división; Manchester City hizo 10 goles

El español Pep Guardiola tiene 51 años y será entrenador del Manchester City hasta 2025 AFP

El modesto Macclesfield FC, que milita en Sexta división del fútbol inglés, protagonizó el sábado una gesta al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, Crystal Palace (2-1), al que derrotó por 2-1.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el 13er clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

Dirigido por John Rooney, hermano del que fuera estrella de fútbol inglés Wayne Rooney, el club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

El guardameta argentino de Crystal Palace Walter Benítez volvió a recoger el balón de su arco tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar "¡Queremos tres!", pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Mánchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

Entre la vergüenza y la realidad

"No pensaba que fuera posible, pero es la demostración de que todo es posible en un día", declaró Rooney tras la gesta, considerada ya por la prensa inglesa como la mayor sorpresa de la historia de un torneo creado en 1871.

"No tengo explicación de lo que se ha visto hoy. En este tipo de partidos, sinceramente, no necesitas tácticas, no necesitas un entrenador. Creo que si simplemente demuestras de lo que eres capaz y tienes un poco de orgullo, entonces rindes de otra manera, pero hoy nos faltó todo", declaró por su parte el técnico del Palace, Olivier Glasner, que presentó un equipo que incluyó a los internacionales ingleses Marc Guehi y Adam Wharton.

Por su parte, Manchester City, vigente subcampeón, se impuso por 10-1 a Exeter City (3ª categoría) este sábado en la tercera ronda de la FA Cup, un duelo en el equipo dirigido por Pep Guardiola sumó hasta nueve goleadores diferentes.

Entre los participantes, la nueva incorporación del City, el ghanés Antoine Semenyo.