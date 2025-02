Federico Valverde tuvo que hacer una aclaración luego de la conferencia que brindó este martes en la que habló de los árbitros

Valverde escribió en X: "No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado".

No quiero que me mal interprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición; si hoy no hable de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana.

Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta liga, y no lo olvido,… — Fede Valverde (@fedeevalverde) February 18, 2025