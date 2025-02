Dura sanción contra Diego Polenta por su expulsión en el clásico con Nacional y la denuncia realizada por Esteban Ostojich

Diego Polenta no tiene minutos jugados con Nacional en el Torneo Apertura, pero ya recibió una dura sanción que lo dejó suspendido para los próximos partidos del tricolor en el primer certamen del Campeonato Uruguayo 2025.

Una vez terminado el mismo, recorrió 70 metros para encarar al árbitro , pateó violentamente una pelota contra un cartel y se le fue encima a Ostojich para protestarle un penal de Rodrigo Pérez por una mano que no era sancionable.

El árbitro le mostró la segunda amarilla e inmediatamente la roja. Polenta reaccionó en forma más irascible y le gritó "cagón" entre otros epítetos.

Las expulsiones insólitas de Polenta en Nacional tienen ya varios antecedentes.

La sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF para Diego Polenta

El zaguero de Nacional, que fue suplente y no entró ante Montevideo City Torque y Peñarol, fue sancionado con tres partidos.

Se le tipificaron injurias y desobediencia.

El jugador ya cumplió la sanción automática el domingo cuando Nacional goleó 5-1 a Progreso.

El segundo partido lo cumplirá cuando Nacional visite a Boston River en el Campeones Olímpicos Florida.

Dicho encuentro se jugará este sábado 22 de febrero a la hora 17.00.

Ahí el jugador habrá cumplido más del 50% de la sanción y por no tener antecedentes en este año, Nacional podrá pedir su rehabilitación para tenerlo a la orden para la quinta fecha, cuando el tricolor sea local contra River Plate, en un escenario a definir porque en el Gran Parque Central se están haciendo arreglos, los darseneros no quieren trocar la localía y el Estadio Centenario no estará disponible.