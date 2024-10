"Feliz": lo que dijo Lionel Messi tras ganar el MLS Supporters' Shield junto a Luis Suárez y cómo ve la definición del campeonato

Este título no se debe confundir con la MLS Cup, que es el trofeo de mayor prestigio en Estados Unidos y Canadá y que lo obtiene el vencedor del 'playoff' de la MLS.

En cualquier caso, este MLS Supporters' Shield es el título número 46 para Messi, que ya era el futbolista con más trofeos de la historia (Dani Alves es el siguiente con 44).

COLUMBUS, OHIO - OCTOBER 02: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF waves to fans as he walks off the pitch after the game against the Columbus Crew at Lower.com Field on October 02, 2024 in Columbus, Ohio. Inter Miami CF won 3-2. Jason Mowry/Getty Images/AFP

Lionel Messi tras ganar el MLS Supporters' Shield

Foto: AFP