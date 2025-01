"Hoy le hago caso al corazón": la decisión de un jugador uruguayo que dejó su club de México con un enigmático mensaje; mirá el video

“Hoy le hago caso al corazón y no tengo cómo perder”, agregó.

“Agradecido con cada uno de ustedes. Ser fiera es un orgullo”, dice en su nota.

Además, tuvo un posteo de un familiar que replicó en su cuenta. En esa publicación le señalaron: “Sé que estabas feliz en este país y sobre todo en este club. Toca hacer un paréntesis y atender las cosas del corazón, seguro volverás”, dice la nota.

“Si sabrás papo”, respondió Hernández.

Diego Hernández señaló que deja el club por motivos personales, lo que fue publicado en medios mexicanos.

“Hoy estoy pasando por unos problemas personales que tengo que afrontar”, señaló. “Me duele porque la verdad que me hubiese gustado mucho quedarme, pero hoy tengo que hacer un pasito al costado. Es difícil porque la verdad que me hubiese encantado quedarme, pero hoy tengo que afrontar otras cosas que después no me las perdonaría si no las afrontaría”, expresó.

El uruguayo dijo que le gustaría quedarse en el club mexicano, pero tiene que dejarlo en este momento.

También dijo que irá a jugar a una liga más cerca de Uruguay.

Según se informó a Referí, el futbolista jugará en Everton de Chile.

“En principio voy a Uruguay, voy unos días, y después voy a otro cuadro pero más cerca de Uruguay. Porque como les digo, es algo que tengo que afrontarlo y tiene que ser ahora, porque la vida me dio la oportunidad de afrontarlo ahora y uno nunca sabe”, comentó.

“Me duele porque estaba haciendo las cosas muy bien acá, pero es algo mucho más que un partido de fútbol. Y como le dije a un compañero hoy: prefiero ganar ese partido ahí y luego venir acá”, señaló.