La drástica decisión que adoptó Mina Bonino tras un posteo que involucró a Federico Valverde y Carlo Ancelotti

carta mina bonino.jfif @minaabonino

En las fotografías se mostró en su época en la que trabajaba como periodista, antes de conocer a Valverde y durante la primera etapa de la relación con el capitán de la selección de Uruguay.

Mina bonino periodista.jfif @minaabonino

¿Por qué Mina Bonino se aleja de las redes sociales?

Mina Bonino explotó de bronca este martes a la tarde uruguaya (noche en España), luego de la derrota de Real Madrid por 3-1 como local ante Milan.

Valverde no jugó un buen partido y Ancelotti lo sacó del equipo al término del primer tiempo, algo inusual en él.

Al ver que Valverde no ingresaba para el segundo tiempo, Bonino se expresó en su cuenta de X (ex Twitter) con la naturalidad que suele hacerlo.

La esposa del uruguayo posteó: “Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa”, anticipando que estaba con mucha bronca por el cambio.

Cuando comenzaron a responderle sus seguidores, explotó.

Luego que uno de ellos le señaló que se trataba de un cambio táctico, le contestó: “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja, ¿cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”.

Posteriormente, cuando le contestaron que Valverde había fallado en el gol de Morata y que no estaba teniendo una buena actuación, volvió a justificarlo.

“Está jugando de extremo. ¿Sabías? Porque yo nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí”.

Unos minutos después, Mina Bonino borró los tuits.

El tema no se terminó aquí y siguió en la misma tarde del martes, en la conferencia de prensa de Ancelotti posterior al partido, cuando fue consultado por el cambio de Valverde en el entretiempo y en la pregunta el periodista mencionó la reacción de Bonino. “Su mujer ha escrito en redes sociales, luego lo ha borrado, que si decía lo que pensaba le iban a cerrar la cuenta, insinuaba estar bastante enfadada con ese cambio”, dijo.

En su respuesta, Ancelotti señaló: “De lo que opina la gente en las redes sociales para mí es muy complicado opinar”.

Y explicó sobre el cambio del uruguayo: “He quitado a Valverde porque para mí no estaba en su 100%, ha tenido un problema en la espalda, parecía que se había recuperado porque ha entrenado bien ayer, pero me parecía que no era su mejor nivel físico. Por eso lo he cambiado”, explicó.

Al día siguiente, respondió con un "no soy yo, me hackearon", después explotar de bronca contra Ancelotti por la posición de Valverde.

Este jueves, se despidió de Twitter con un "taaa luego".

Mientras tanto se sigue comunicando a través de su cuenta de Instagram.