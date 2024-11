La respuesta de Carlo Ancelotti luego de que le mencionaran la crítica de Mina Bonino por el cambio de Federico Valverde en Real Madrid vs Milan; mirá el video

Al ver que Federico Valverde no ingresaba para el segundo tiempo, Mina Bonino se expresó en su cuenta de X (ex Twitter).

La esposa del uruguayo posteó: “Tengo que cerrar esto mejor porque me llevan presa”, anticipando que estaba con mucha bronca por el cambio.

Cuando comenzaron a responderle sus seguidores, explotó.

20241105 El posteo de bronca de Mina Bonino por la posición en la que jugó su esposo, Federico Valverde; luego de unos minutos, borró la publicación El posteo de bronca de Mina Bonino por la posición en la que jugó su esposo, Federico Valverde; luego de unos minutos, borró la publicación

Cuando uno de ellos le señaló que se trataba de un cambio táctico, le contestó: “Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? Jajaja, ¿cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?”.

Posteriormente, cuando le contestaron que Valverde había fallado en el gol de Morata y que no estaba teniendo una buena actuación, volvió a justificarlo.

“Está jugando de extremo. ¿Sabías? Porque yo nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí”.

Unos minutos después, Mina Bonino borró los tuits.

Lo que dijo Carlo Ancelotti sobre el cambio de Federico Valverde

En la conferencia de prensa tras el partido Ancelotti fue consultado por el cambio de Valverde en el entretiempo.

En la pregunta, el periodista mencionó la reacción de Bonino. “Su mujer ha escrito en redes sociales, luego lo ha borrado, que si decía lo que pensaba le iban a cerrar la cuenta, insinuaba estar bastante enfadada con ese cambio”, dijo.

000-339362w-jpg..webp Ancelotti cuida a Valverde para LaLiga y en la Copa del Rey comienza en el banco AFP

En su respuesta, Ancelotti señaló: “De lo que opina la gente en las redes sociales para mí es muy complicado opinar”.

“He quitado a Valverde porque para mí no estaba en su 100%, ha tenido un problema en la espalda, parecía que se había recuperado porque ha entrenado bien ayer, pero me parecía que no era su mejor nivel físico. Por eso lo he cambiado”, explicó.