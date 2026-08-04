La estrella por la que pagaron 100 millones de euros, dio positivo y ahora levantaron su sanción: el ucraniano Mykhailo Mudryk vuelve en Chelsea y Xabi Alonso debe tomar una decisión

El DT del Chelsea , Xabi Alonso , despejó el martes preguntas sobre el futuro del atacante ucraniano Mykhailo Mudryk , de nuevo disponible luego de una suspensión por dopaje que le apartó de la competición durante casi dos años.

"No se ha tomado ninguna decisión", declaró el técnico desde Hong Kong, donde los Blues se enfrentarán en un amistoso a la Juventus este miércoles.

"Todo pasó tan rápido que lo esencial para nosotros es pensar en él, asegurarnos que se sienta de nuevo integrado en la dinámica de grupo, que forme parte del equipo", desarrolló.

"Tenemos que hacer un balance pero algo es seguro... se trata de un caso particular, hace falta demostrar comprensión", declaró el vasco.

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La Federación Inglesa (FA) autorizó a Mudryk a volver a jugar tras un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que permitió abandonar la apelación presentada por el jugador ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Mudryk fue suspendido cuatro años luego de un control que reveló la presencia de una débil concentración de meldonium, una sustancia prohibida.

El extremo, hoy de 25 años y por quien el Chelsea pagó cerca de 100 millones de euros en enero de 2023, no ha jugado desde el 10 de noviembre de 2024.

La situación ha alimentado los rumores alrededor de una venta o cesión del exjugador del Shakhtar Donetsk, para que recupere así la forma.

Sanción levantada

El internacional ucraniano presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero desde entonces la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) modificó sus procedimientos.

Si el control se hubiera efectuado actualmente con el mismo resultado no se habría violado la reglamentación antidopaje, destacó la FA en un comunicado.

Por ese motivo, la FA y el jugador llegaron a un acuerdo con el visto bueno de la AMA. "Mudryk reconoce haber cometido las violaciones de las reglas antidopaje que se le habían reprochado y acepta un periodo de ineligibilidad equivalente al tiempo ya cumplido en la fecha del acuerdo", afirmó la FA.

Xabi Alonso Foto: Ina Fassbender / AFP

Mudryk, que no juega desde noviembre de 2024, se unió al Chelsea en 2023, procedente de Shakhtar Donetsk.

En 73 partidos con los Blues firmó 10 tantos, sin llegar a brillar como se esperaba. Ahora tendrá una nueva oportunidad en el inicio de una nueva etapa, con la llegada del entrenador español Xabi Alonso.

La noticia de su autorización para volver a jugar, el pasado viernes, coincidió con el día en que Chelsea pudo librarse de la retirada de seis puntos con la que había sido castigado en primera instancia, en un caso de 74 infracciones a las reglas de la FA sobre diversas cuestiones.

En la apelación, el club londinense se libró de la retirada de puntos y fue castigado con una multa de 10 millones de libras (13,4 millones de dólares), que será destinada al fútbol amateur.

La sanción también incluía una prohibición de fichar en dos ventanas del mercado, que queda en suspenso y no deberá en principio cumplir.

AFP